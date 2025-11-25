Árbol de Navidad con fibra óptica y bluetooth: así funciona el adorno en tendencia

La conectividad bluetooth permite manejar algunas funciones desde el celular, incluida la música. Foto: freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La temporada navideña empieza a asomarse y, como siempre, muchos buscan nuevas ideas para darle vida a los hogares. Los adornos de toda la vida siguen siendo importantes, pero cada año aparecen alternativas que mezclan tecnología y diseño para refrescar la decoración sin perder el espíritu navideño.

Entre esas opciones están los árboles de Navidad con fibra óptica y bluetooth. A diferencia de un árbol tradicional, este incorpora delgados hilos de fibra óptica entre las ramas, que van conectados a una fuente de luz en la base. La estructura es similar, tiene una base firme, un tronco y ramas de PVC u otros materiales.

Estos árboles mezclan lo tradicional con un toque tecnológico que hace más sencillo el proceso de decorar. Una de sus ventajas es que no requieren mayor esfuerzo al armarlos: se montan y desmontan sin complicaciones y vienen en distintos tamaños, así que cada quien puede escoger el que mejor encaje en su espacio sin necesidad de acomodar toda la sala alrededor del árbol.

Su funcionamiento combina dos elementos principales. Por un lado, está la fibra óptica, que reemplaza las luces navideñas de siempre por pequeños filamentos que se iluminan con luces LED y que dan un estilo de destellos. Por otro lado, está la conectividad Bluetooth, que permite manejar algunas funciones desde el celular, incluida la música. Para usar esta opción, basta con:

Encender el Bluetooth del teléfono.

Seleccionar el árbol dentro de la lista de dispositivos disponibles.

Abrir el reproductor de música o video para elegir lo que se quiere escuchar.

Algunas referencias del mercado incluso incluyen un control remoto con el que se puede cambiar de canción, ajustar el volumen o pausar y reanudar la reproducción.

Le puede interesar: Quick Share y AirDrop ahora funcionan juntos para compartir archivos entre Android y iPhone

Lo que debe tener en cuenta antes de comprarlo

Aunque estos árboles de Navidad ofrecen varias comodidades, también tienen puntos que vale la pena considerar antes de comprar uno. El primero, y quizá el más evidente, es el precio. Estos modelos suelen costar más que un árbol artificial tradicional.

Otro aspecto a tener en cuenta es su apariencia. A pesar de que la iluminación integrada es llamativa, algunos modelos no logran verse tan naturales como otros tipos de árboles. Las ramas pueden sentirse un poco rígidas y la densidad del follaje no siempre consigue imitar la textura de un pino real. Por eso, es mejor que lo vea primero antes de comprarlo.

Y, por último, también está el tema de la durabilidad, y es que, con el paso del tiempo, los filamentos de fibra óptica pueden aflojarse o romperse, afectando el brillo del árbol y haciendo que se vea menos uniforme.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.