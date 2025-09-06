Así es el Nxtpaper 60 Ultra, un celular con tecnología que cuida sus ojos

La compañía ha orientado el desarrollo de este modelo hacia dos objetivos principales: proteger la salud ocular y promover la desintoxicación digital. Foto: TCL

En el marco de la feria IFA 2025 de Berlín, TCL presentó el Nxtpaper 60 Ultra, un celular inteligente que introduce la más reciente evolución de la marca en visualización: la tecnología Nxtpaper 4.0. Este dispositivo integra una pantalla de 7,2 pulgadas, con luz natural y sin parpadeos, acompañada de un sistema de cámara con teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles y soporte magnético para accesorios.

La compañía ha orientado el desarrollo de este modelo hacia dos objetivos principales: proteger la salud ocular y promover la desintoxicación digital. Para ello combina su amplio panel con el Modo Max Ink Inmersivo, además de la tecnología Nxtpaper 4.0, desarrollada junto con TCL CSOT, filial especializada en la fabricación de pantallas.

Esta solución integra siete innovaciones para el cuidado visual: pantalla de luz natural, cero parpadeo, purificación de luz azul, visualización antirreflejo y sin brillos, protección ocular en baja iluminación, comodidad circadiana y tecnología TruePaper Restoration.

Todas estas funciones cuentan con certificación SGS, que, según el fabricante, asegura un ajuste automático del brillo en función de la luz ambiental, alcanzando hasta 2 nits en entornos nocturnos para una experiencia de visualización más segura.

Productividad con inteligencia artificial

Más allá de la visualización, el Nxtpaper 60 Ultra refuerza la experiencia de lectura y escritura mediante inteligencia artificial. El dispositivo incorpora el T-Pen Magic, un lápiz electromagnético sensible a la presión y de baja latencia, compatible con herramientas de productividad potenciadas por IA. Para la lectura, el Modo Max Ink bloquea notificaciones y permite acceder a una biblioteca digital en seis idiomas.

Cámara con tecnología MuseFilm

El TCL Nxtpaper 60 Ultra no solo apuesta por la innovación en pantallas, también incorpora un sistema de cámaras diseñado para ofrecer imágenes de buena calidad. Su configuración incluye una lente teleobjetivo periscópica de 50 megapíxeles, capaz de trabajar con zoom óptico 3x y un zoom sin pérdida de hasta 6x. Esta tecnología se complementa con dos cámaras dotadas de estabilización óptica (OIS) y una cámara principal con píxeles de 1 micrómetro, lo que supone capturas nítidas y estables incluso en movimiento.

Estas capacidades se ven potenciadas por MuseFilm Imaging, una solución desarrollada por TCL que combina el rendimiento técnico de la cámara con un enfoque orientado a la expresión artística, brindando imágenes de carácter cinematográfico.

Potencia y fiabilidad para el uso diario

El dispositivo está impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 7400, acompañado de 24GB de RAM (12GB físicos y 12GB adicionales mediante expansión virtual), opciones de almacenamiento de hasta 512GB, y una batería de 5200 mAh con carga rápida de 33W.

Además, cuenta con certificación IP68, que asegura protección frente al agua y el polvo, mientras que la compatibilidad con accesorios modulares magnéticos amplía sus posibilidades de uso y personalización.

