Así es el primer simulador de avión Airbus A320 desarrollado en Colombia

El equipo de Indoamericana está diseñado para replicar con alta exactitud las funciones operativas reales de un piloto en diferentes condiciones que pueda vivir en una cabina de avión. Además, el Airbus 320 es uno de los más utilizados en el mundo en el sector comercial. Foto: Indoamericana

El próximo 28 de septiembre se llevará a cabo la presentación del simulador de Airbus en Colombia, un hito significativo para la aviación en el país debido a que es el primero desarrollado en el país. Esta tecnología avanzada permite entrenar a los pilotos en escenarios reales, como condiciones meteorológicas extremas, turbulencias o el congelamiento de la aeronave, o en cualquier otra posible situación.

El desarrollo de la Corporación Educativa Indoamericana de Bogotá, representa un avance considerable para la industria aeronáutica y posiciona al país a la vanguardia en la fabricación de componentes para los futuros profesionales.

Si bien es cierto que ya existía un simulador del modelo Airbus A320 en el país, fabricado por la compañía española Indra, es importante destacar que este es el primer simulador del modelo construido por profesionales colombianos.

El simulador Airbus A320 recrea la cabina de un avión bimotor de turbina con capacidad para 180 pasajeros. Esta réplica, casi exacta, permite a los pilotos experimentar todos los controles y sistemas tal como lo harían en un vuelo real. Es una herramienta clave tanto para aquellos pilotos en proceso de familiarización con el Airbus A320, como para profesionales experimentados que buscan mantener o perfeccionar sus habilidades.

¿Por qué es relevante el simulador de un Airbus A320?, este modelo de avión es uno de los más populares en el sector comercial por varios factores. De acuerdo varios sitios especializados de aviación, su notoriedad la destacan cuatro características principales: moderno, eficiente seguro y versátil.

Fue el primer avión comercial en introducir el sistema Fly by wire, que reemplaza los controles mecánicos tradicionales por señales electrónicas para generar una mayor precisión y seguridad en el vuelo. Por otra parte, gracias a su diseño aerodinámico y el tipo de motores que posee, el A320 es conocido por su bajo consumo de combustible, lo que lo convierte en un gran atractivo para los costos de las aerolíneas.

“El Airbus A320 es una nave con una excelente tecnología que permite desplazamientos muy seguros en trayectorias cortas y medianas para los pasajeros, de manera que Indoamericana le apostó por este tipo de simulador para ofrecer la mejor experiencia tanto a sus estudiantes, como egresados propios y de otras instituciones y a los pilotos experimentados que deseen tenerlo como medio de capacitación y prácticas”, aseguró a El Espectador el capitán Juan José Hernández, instructor del simulador en Indoamericana

En entrevista con El Espectador, Hernández explicó los principales retos en la fabricación del simulador, la recepción del equipo por pilotos experimentados, cuáles son los posibles escenarios que propone el simulador y su funcionamiento.

¿Cuáles fueron los principales retos técnicos que enfrentaron durante la construcción del simulador Airbus A320?

Los principales retos estuvieron orientados hacia la construcción desde lo nacional. En otros países, especialmente en Europa, y en China, ya existían desarrollos tecnológicos de simuladores de ese tipo, pero en Colombia empezamos a construir desde las piezas más básicas, como, por ejemplo, los indicadores de crossfit de la aeronave hasta cuestiones muy complejas como el software integrador que implicaba crear lenguajes entre las partes del simulador. Entonces pienso que fue un reto realmente bien interesante partiendo de lo nacional.

Después de una búsqueda incesante de propuestas dentro y fuera del país para la construcción del simulador, las directivas de Indoamericana le apostaron a la industria nacional asociándose con Kirvit, una empresa colombiana creadora de software y hardware de simuladores de vuelo. Mediante un ejercicio de planeación, las dos empresas determinaron las características del software en las que se definió la creación de tres paneles.

El primero, el panel superior de la cabina de los pilotos que controla varios sistemas del avión, como la iluminación, el sistema de aire y las señales de seguridad; el panel del centro más conocido como la cabina de mando donde se ven las pantallas; y el panel inferior donde están las potencias.

Asimismo, contamos con ingenieros de empresas aéreas verificaron las dimensiones del avión y pilotos experimentados probaron la calidad del simulador. Un nutrido número de expertos aportaron sus conocimientos en ingeniería de sistemas y desarrollo de software para lograr un simulador idéntico al de un Airbus A320.

¿Qué características distintivas tiene este simulador en comparación con otros dispositivos de entrenamiento aeronáutico en Colombia?

Yo creo que una característica distintiva es que hay dispositivos de más alta gama, pero a precios inalcanzables. No se va a poder desarrollar una acción de entrenamiento para cualquier persona que termina un programa, porque estamos hablando de que tiene que pagar casi 100 millones de pesos por un entrenamiento muy corto, y tampoco es una escala tan baja que aparentemente medio se parezca. Definitivamente no, este simulador se parece absolutamente en todo, cada botón, cada switch es exactamente igual al del A320, entonces da un espectro distinto a lo que hay a nivel nacional para la preparación, de tal manera que se vuelve asequible, pero realmente con todas las capacidades.

¿Qué tipo de escenarios de emergencia o situaciones críticas se pueden simular, y cómo ayudan a los pilotos a prepararse para esas eventualidades en la vida real?

Siempre en aviación tenemos los procedimientos normales y los procedimientos anormales. Los procedimientos normales son cuando el avión despega, vuela y aterriza. Y los procedimientos anormales son aquellos que se presentan en el caso de que alguna situación en el avión falle y que no se puedan hacer esos procedimientos normales.

Todo tipo de situaciones que se puedan presentar nos van a llevar a hacer acciones que ya no son normales. Y la idea de este simulador es que puede replicar cualquier tipo de situación, como por ejemplo la pérdida de un motor, un flame out, que es cuando se incendia alguno de los motores, situaciones de apagados de diferentes sistemas o desconfiguración de los sistemas. Todo esto implica que lo que normalmente haría el avión, ya no lo podrá hacer.

El piloto se va a tener que enfrentar con todas las alarmas, con todas las situaciones y va a tener que tomar decisiones de acuerdo a tanto la normatividad aeronáutica como también a los procedimientos propios del avión. Esto facilita mucho que el piloto y el copiloto trabajen conjuntamente de manera clara y rápida para que las decisiones sean las mejores.

¿Qué retroalimentación han recibido de los pilotos experimentados que ya han probado el simulador?

La retroalimentación de los pilotos que ya han volado un A 320 ha sido muy positiva. En Colombia existen dispositivos de menor gama, que están formados por pantallas Touch, que simulan los instrumentos, pero realmente no son los instrumentos de vuelo como tal. Entonces eso hace que el piloto no se enfrente directamente a las acciones que tiene que hacer, porque no puede tocar como tal el switch o el botón, no sabe si se presiona o si se baja o si se sube, por ejemplo.

En cambio, este simulador sí va a tener todos estos elementos reales. Las perillas giran exactamente igual que en el avión real, por ejemplo, y eso es distinto a que lo simulemos en un Touch Screen, donde se ve aparentemente el instrumento, pero no se toca en real. Yo pienso que eso ha sido uno de los elementos que más han positivamente retroalimentado los pilotos que lo han volado. Por otra parte, las dimensiones. Este tiene dimensión 1 a 1 con relación a una cabina de un A320, a diferencia de otros simuladores que tienen dimensiones menores.

Es crucial que el simulador reproduzca con precisión todos los aspectos del vuelo, incluyendo los movimientos y la interacción entre el piloto y el avión. Aunque algunos simuladores de gama alta pueden ofrecer características avanzadas, nuestro objetivo es garantizar que el simulador proporcione una experiencia ergonómica y operativa similar a la del Airbus A320.

¿Cómo contribuye este simulador a mejorar la formación de pilotos y su empleabilidad en el mercado laboral de las aerolíneas?

Uno de los principales impactos de este simulador en el mercado colombiano es que democratiza la formación de pilotos para el Airbus A320 al reducir significativamente los costos asociados con entrenamientos en simuladores de gama alta.

Esto no solo hace que la formación sea más accesible, sino que también mejora la eficiencia y la calidad del entrenamiento. Al proporcionar una experiencia de simulación precisa y realista, el simulador ayuda a los pilotos a desarrollar habilidades clave y a prepararse para manejar diversas situaciones de vuelo, lo que a su vez incrementa sus posibilidades de empleabilidad en el sector aeronáutico.

¿Cuáles son las características más avanzadas del software desarrollado para este simulador?

Las características más avanzadas del software desarrollado para este simulador se pueden dividir en dos aspectos principales. Primero, el software ofrece una simulación altamente realista de las condiciones de vuelo, incluyendo diversos escenarios meteorológicos.

En segundo lugar, el software está diseñado con un enfoque en la integración y personalización, utilizando habilidades y conocimientos locales. Esto no solo optimiza la experiencia del simulador al reflejar con precisión las condiciones meteorológicas que pueden presentarse en Colombia, sino que también permite la adaptación de escenarios específicos para el contexto nacional.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.