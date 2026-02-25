Así es la nueva serie Galaxy S26: la apuesta de Samsung por llevar la IA a otro nivel

Galaxy S26 series, los telefónos anunciados por Samsung equipados con novedosas funciones de inteligencia artificial. Foto: Cortesía Samsung.

Desde la ciudad de San Francisco, Samsung presentó la serie Galaxy S26: los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Con estos dispositivos, señala la tecnológica, el uso de la inteligencia artificial se eleva a un otro nivel en las labores del día a día.

De hecho, esta es la tercera generación de dispositivos en los que Samsung saca a relucir el uso de la inteligencia artificial. El objetivo, asegura, es hacerle la vida más simple a los usuarios, ayudándoles con tareas como gestión de planes, búsqueda de información y mejora de contenidos como fotografías y videos.

En lanzamientos anteriores, Samsung sorprendió con funciones de inteligencia artificial como la eliminación de objetos no deseados en fotografías. Este año da un paso más allá con una herramienta que permite añadir elementos desde la galería a una imagen ya tomada. Por ejemplo, en una foto donde aparecen dos personas, ahora es posible incorporar una mascota. Lo más llamativo es que la IA no solo inserta el objeto, sino que analiza la escena para lograr una integración natural: ajusta luces, sombras y perspectiva, e incluso puede hacer que una de las personas sostenga al animal, como si siempre hubiera estado allí.

Otro ejemplo que mostró en la presentación es cómo la IA puede interpretar las escenas y arrojar resultados deseables para el usuario. Si le tomamos la foto a un recibo, en lugar de la típica imagen donde se ve descuadrar y puede que parte de la información no se aprecie, la inteligencia artificial reorganizará la imagen y la mostrará como si se hubiera escaneado, dando incluso la opción de exportar ese archivo en formato PDF.

Otra opción es la de Now Nudge, que ofrece sugerencias oportunas según la situación del usuario, como recomendar fotos recientes cuando alguien las solicita o identificar conflictos en el calendario al recibir un mensaje sobre una reunión; Now Brief, que se vuelve más proactivo y personalizado, mostrando recordatorios relevantes sobre reservas, viajes u otros eventos importantes según el contexto.

Hay mejoras en otras ampliamente recordadas como Circle to Search, pues ahora reconoce múltiples objetos de forma simultánea, permitiendo búsquedas más profundas. Bixby, el asistente de voz, también evolucionó, pues ahora actúa más como un agente conversacional, permitiendo navegar y hacer ajustes en el teléfono de forma más natural.

Samsung también señaló que esta serie de teléfonos integra agentes como Gemini y Perplexity, los cuales permiten gestionar tareas de múltiples pasos en segundo plano, como reservar un taxi mediante una simple solicitud por voz.

Las sorpresas no acaban. La tecnológica surcoreana presentó una novedad interesante, y es una pantalla diseñada para la privacidad (la privacy display).

En el mercado se pueden encontrar protectores de pantalla anti espía, es decir, coberturas que impiden que otras personas miren lo que estamos viendo en el dispositivo. Lo que hizo Samsung es agregar esta protección de forma digital.

Se puede activar esta opción en los teléfonos para que, cuando se quiera, las personas al lado no vean lo que estamos mirando, y desactivarla cuando deseemos compartir con ellos. Esta tecnología incluso hace posible que esta función de privacidad se active cuando entramos a determinadas aplicaciones, o cuando aparecen determinadas notificaciones.

Detrás de esto hay una tecnología de black matrix, la cual concentra la lux de los píxeles al usuario.

En capacidad de procesamiento, el Galaxy S26 Ultra incorpora un chip personalizado (el Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy), así como una gestión térmica mejorada, que permite no solo que el usuario realice sin problemas labores demandantes como interacción con videojuegos o edición de videos, sino también el funcionamiento de todas estas opciones de inteligencia artificial de forma más rápida y potente.

En la práctica, se tiene un aumento hasta del 19 % en el rendimiento de la GPU, una del 39 % en el de la NPU (que es la que permite el funcionamiento de las tareas de inteligencia artificial) y del 24 % en la GPU, lo cual ofrece gráficos más potentes y fluidos.

“Samsung cree que la inteligencia artificial debe ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de conocimientos técnicos”, afirmó TM Roh, CEO de Samsung Electronics. “Con la serie Galaxy S26, el enfoque estuvo en hacer que la IA se sienta natural y sin esfuerzo, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.

La batería también viene con mejoras. En el Galaxy S26 Ultra se incorpora una tecnología de carga rápida 3.0, lo que permite alcanzar un 75 % de carga en aproximadamente 30 minutos. Así como una autonomía de hasta 31 horas de reproducción continua de video.

En su apartado fotográfico, los nuevos lentes permiten aperturas de cámara con capacidad para que más luz llegue a los sensores, lo que se traduce en fotos más claras y con mayor nivel de detalle.

Esto también hace posible opciones como la de nightography, la cual permite grabar videos en escenas de poca luz, manteniendo a los objetos iluminados y con una considerable reducción de ruido.

En materia de privacidad, la IA del teléfono también permite identificar llamadas que se realizan desde números desconocidos, así como ocultar determinados contenidos dentro de la galería.

“Samsung amplía además su innovación en criptografía post-cuántica y refuerza la protección en todo el ecosistema Galaxy mediante Knox Matrix y cifrado de extremo a extremo. Samsung Knox protege el dispositivo desde el nivel del chip, mientras que tecnologías como Personal Data Engine, Knox Enhanced Encrypted Protection y Knox Vault refuerzan la seguridad de los datos personales”, explicó Samsung.

Disponibilidad y precios

Para Colombia, Samsung anunció que los dispositivos estarán en preventa a partir del 25 de febrero, con una oferta que permite a los usuarios acceder a dispositivos de 512 GB a precio de 256 GB.

Galaxy S26Ultra 512GB: COP 6.999.000

Galaxy S26Plus 512GB: COP 6.049.000

Galaxy S26 512GB: COP 5.079.000

Se pueden conseguir en cololres violeta cobalto, blanco, negro y azul cielo.

