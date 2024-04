Boston Dynamics renueva su robot humanoide y presenta nueva versión eléctrica

La compañía de robótica anunció la jubilación de su modelo inicial de Atlas para darle paso a su próxima su generación eléctrica y enfocada en la comercialización. Foto: Boston Dynamics

En cuestión de días, Boston Dynamics realizó dos anuncios importantes para la compañía y la industria de la robótica. El 16 de abril, la empresa comunicó a través de un video en YouTube la despedida del HD Atlas, su robot humanoide insignia y famoso por ejecutar movimientos de parkour. Siendo uno de los líderes en este campo, la decisión desconcertó a los fanáticos de los robots. Al día siguiente, dieron a conocer la razón: la nueva generación de Atlas, que a diferencia de su vieja versión, ahora será eléctrico.

El modelo de HD Atlas se retira tras una década trabajando en los desarrollos de movilidad, percepción y fuerza robótica. Su evolución ha sido paulatina, la empresa compartió desde los primeros modelos, con movimientos torpes y mayor asistencia, hasta las últimas versiones con gran capacidad en saltos, agilidad, velocidad, coordinación y motricidad.

La compañía despidió su modelo y manifestó que este proyectó logró despertar la imaginación de la empresa y ha sido fuente de inspiración para otros: “ha superado las barreras técnicas en este campo. Ahora ha llegado el momento de que nuestro robot hidráulico Atlas se relaje”. El video en YouTube ya tiene 1.3 millones de visualizaciones.

El Nuevo Altas

La noticia de la jubilación de HD Atlas generó especulaciones sobre los planes a futuro de Boston Dynamics. Sin embargo, solo fueron unas horas de nostalgia y de recordación. Al día siguiente, la compañía de robótica anunció su nueva versión de Atlas, con la gran distinción de su paso de modelo hidráulico a eléctrico, una iniciativa que marca una tendencia en el mercado de robots, como el Optimus de Tesla o el Digit V4 de Agility Robotics.

La compañía estadounidense publicó un video en YouTube en el que presentaron su próxima generación de robots humanoides, diseñados para aplicaciones del mundo real. “El nuevo Atlas se basa en décadas de investigación y refuerza nuestro compromiso de ofrecer los robots móviles más capaces y útiles para resolver los retos más difíciles de la industria actual: con Spot, con Stretch y ahora con Atlas. Estén atentos para ver lo que el robot humanoide más dinámico del mundo puede hacer, en el laboratorio, en la fábrica y en nuestras vidas”, señalaron. El video, que apenas cumplió las 24 horas de publicado, ya cuenta con 2.5 millones de visitas en YouTube.

La versión eléctrica tiene como propósito mejorar sus capacidades de fuerza y en el rango de movimientos. Cómo menciona la empresa, el robot trabajará con base a las características desarrolladas por el modelo anterior, que han sido clave en mundo de la robótica, entras las que se puede destacar el equilibrio y el movimiento dinámico.

Además de impulsar los avances robóticos, Boston Dynamics se ha planteado un enfoque para los nuevos modelos, más alejados de los saltos acrobáticos y aparatoso, para enfocarse en fortalecer los movimientos en condiciones más humanísticas. Es decir, que el robot se pueda movilizar con mayor seguridad y destreza en los diferentes terrenos que se mueven las personas.

Los trabajos realizados anteriormente por la compañía estaban abordados en un desarrollo exclusivo de laboratorio, con la finalidad de explorar y elaborar una investigación adecuada sobre el potencial de desarrollar su forma humana. “Hace una década, éramos una de las pocas empresas que dedicaban verdaderos esfuerzos en la investigación y el desarrollo experimental del los robots humanoides. Ahora el panorama de la industria robótica es muy diferente. Nuestros clientes han tenido éxito con Spot y Stretch por lo que están ansiosos por afrontar el siguiente reto con Atlas”, afirmó la empresa sobre sus planes de comercialización.

Agregaron que esta nueva etapa comenzará con Hyundai, la empresa automotriz surcoreana es la compañía matriz de Boston Dynamics, y será la encargada de probar el nuevo Atlas durante los próximos años en diferentes tareas, las cuales no especificaron.

No obstante, no es la primera vez que la empresa de robots piensa en la comercialización, de hecho, tiene otros modelos ya disponibles en el mercado. El primero es Spot, un modelo similar al de un perro, que tiene como funcionalidades de seguridad y labores de inspección. También posee una gran fuerza y es ideal para todo tipo de tareas, desde documentar espacios que no son tan accesibles para el humano, hasta inspeccionar los niveles de gas en una empresa. Su comercialización es exclusiva para negocios o compañías estadounidenses, y tiene un valor de USD $74.500.

Asimismo, en el catálogo de Boston Dynamics está Stretch, un robot pensado para las compañías con grandes fábricas o bodegas. Este modelo brinda la posibilidad de automatizar el flujo de mercancías en movimiento, ya que está diseñado para mover cientos de cajas por hora. De igual forma, permite realizar tareas de almacenamiento que pueden ser tediosas, sucias y en ocasiones, peligrosas para los trabajadores humanos.

