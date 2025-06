Ya llegaron las nuevas búsquedas de Google potenciadas por IA, pero tenga cuidado

El Modo IA destaca en tareas como la búsqueda de productos para compras en línea. Pero se queda corto en cuanto a búsquedas básicas en internet. Foto: AFP - CAMILLE COHEN

La semana pasada, le pedí a Google que me ayudara a planificar la fiesta de cumpleaños de mi hija buscando un parque en Oakland, California, con mesas de pícnic. El sitio generó una lista de parques cercanos, así que fui a ver dos de ellos, pero me di cuenta de que no había mesas.

“Acabo de ir”, le escribí a Google. “No vi mesas de madera”.

Google reconoció el error y elaboró otra lista, que de nuevo incluía uno de los parques sin mesas.

Repetí este experimento pidiéndole a Google que encontrara un autolavado económico cerca de mí. Google me mostró un servicio de 25 dólares, pero cuando llegué, el lavado costaba 65 dólares.

También le pedí a Google que buscara una tienda de comestibles donde pudiera comprar una pasta de ají exótica. Su lista incluía un Whole Foods cercano, que no vendía el producto.

No estaba haciendo búsquedas tradicionales en Google.com. Estaba probando el nuevo Modo IA de la empresa, una herramienta similar a los chatbots como ChatGPT y Gemini de Google, donde los usuarios pueden escribir preguntas y obtener respuestas. El Modo IA, que se desplegará en todo el mundo en las próximas semanas, pronto aparecerá como una pestaña junto a los resultados de búsqueda de Google.com.

La llegada del Modo IA subraya cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo lo que significa buscar algo en internet. Durante décadas, una búsqueda en internet consistía en buscar palabras clave, como “marcas de autos más confiables”, para obtener una lista de sitios web relevantes.

Ahora, con la IA generativa, la tecnología que permite a los chatbots utilizar modelos de lenguaje complejos para adivinar qué palabras van juntas, puedes hacer preguntas más específicas o peticiones complicadas. Por ejemplo, puedes pedirle que cree una tabla comparativa de los cinco sedanes más confiables de 2025.

Google, que ya lleva un año mostrando resúmenes generados por IA en sus páginas de búsqueda, declaró que el Modo IA era una nueva frontera para la búsqueda en línea que complementaría (mas no sustituiría, aún) a su homólogo tradicional.

“Realmente queremos que el Modo IA sea la mejor alternativa para una nueva clase de preguntas que son más difíciles, más específicas y en general mejores para cuando intentas conseguir algo en particular”, comentó en una entrevista Robby Stein, ejecutivo de Google que supervisa el equipo de productos de búsqueda.

La ubicación destacada del Modo IA en Google.com demuestra que la IA se está convirtiendo rápidamente en algo inevitable. Meta ya añadió un chatbot, Meta AI, a Messenger, WhatsApp e Instagram, y Microsoft integró la IA a su motor de búsqueda Bing y a sus computadoras Surface más recientes.

Lo que hace único al Modo IA es que la tecnología reúne datos provenientes del vasto imperio de servicios de internet de Google para proporcionar una respuesta. Cuando escribes una pregunta, el sistema podría extraer datos de consultas de Google.com, información de ubicación de Mapas de Google y datos sobre compras de productos de consumo a los que Google tiene acceso.

Para ayudar a evaluar si la IA es el futuro de las búsquedas en internet, probé la nueva herramienta y la comparé con las búsquedas tradicionales de Google para realizar varias tareas personales durante la semana pasada, incluyendo la compra de un asiento de auto para niños, la preparación de una carne asada para el Día de los Caídos y la comprensión de los giros argumentales de un videojuego popular.

Los resultados fueron mixtos, con muchos aciertos pero también muchos fallos, así que animo a la gente a utilizar el Modo IA con precaución.

Esta fue mi experiencia.

Modo IA contra Búsqueda Google

Para cada uno de mis experimentos, abrí el Modo IA en una pestaña del navegador y Google.com con su barra de búsqueda tradicional en otra. Escribí la misma consulta en cada pestaña y luego comparé las respuestas del Modo IA con la lista principal de resultados de la búsqueda de Google.

Eso me ayudó a determinar si el Modo IA era más eficaz o si era mejor hacer clic en los resultados de búsqueda para encontrar las respuestas.

Búsqueda de cosas y lugares

Mis ejemplos anteriores de las mesas de pícnic, la tienda de comestibles y el autolavado barato fueron similares, ya que consistieron en pedirle a Google que encontrara lugares u objetos en el mundo real. Cada una de esas consultas hizo que la IA de Google extrajera la información de mi ubicación y escaneara fuentes encontradas en la web.

— La lista del Modo IA de Google incluyó dos parques sin mesas de pícnic, pero cuando utilicé Google.com para hacer la misma búsqueda, sus tres primeros resultados incluían parques cercanos que tenían mesas.

— El Modo IA de Google sugirió que el autolavado al que fui costaba 25 dólares con base en la opinión de un usuario que mencionaba este precio. Pero una búsqueda en Google arrojó varias reseñas de Yelp sobre el negocio, en las que la gente indicaba un precio más exacto de entre 50 y 70 dólares.

— El Modo IA de Google generó una lista de tiendas de comestibles, incluida Whole Foods, que quizá vendían la pasta de ají amarillo que necesitaba para hacer pollo peruano y servirlo en una reunión al aire libre del Día de los Caídos. Cuando hice una búsqueda normal en Google para encontrar la pasta en algún lugar cercano, el motor de búsqueda me llevó a un listado de Instacart que confirmaba que una de las tiendas que mencionó el Modo IA, Berkeley Bowl, vendía la pasta.

Ganador: Búsqueda de Google, con mucha diferencia. Las sugerencias del Modo IA a veces eran acertadas, pero si no comprobabas sus respuestas podías equivocarte y perder el tiempo.

Google comunicó que los usuarios del Modo IA podían compartir sus comentarios para que el modelo pudiera aprender rápidamente.

“Está en sus primeras etapas y estas tecnologías apenas están empezando a desplegarse”, comentó Stein. “A medida que aprendamos a mejorarla, la mejoraremos lo antes posible”.

Investigación de productos

En otra prueba, le pedí a la IA de Google que me ayudara a buscar asientos de auto para niños pequeños. Aquí es donde vi el potencial de la tecnología para llegar a ser muy útil.

A diferencia de una búsqueda tradicional en internet, que me obligaría a leer reseñas de varios modelos de asientos para auto y anotar una lista con sus precios y características, el Modo IA hizo todo eso por mí.

Escribí: “Quiero comprar un asiento convertible para auto. Crea una tabla que incluya modelos populares de Graco, Chicco y otros, con sus precios y características principales”. Google generó inmediatamente una tabla práctica que facilitaba la comparación entre cinco asientos de auto.

Hubo algunos contratiempos: en la tabla faltaba cierta información, y me di cuenta de que el precio de dos de los asientos era incorrecto. Aun así, me resultó sencillo pedirle a la IA que hiciera las correcciones y, en general, elegir un asiento para auto con esta tabla personalizada aceleró el proceso para mí en comparación con el método tradicional.

Probé el Modo IA para investigar sobre otros productos, como regalos de cumpleaños para un niño de 1 año y el mejor cepillo de dientes eléctrico. Las sugerencias fueron útiles.

Ganador: Modo IA. Es una herramienta de compra ingeniosa, aunque conviene hacer una búsqueda en Google para comprobar los precios.

Cultura popular

Después de convertirme en un padre privado de sueño con la capacidad de atención de un pez, adquirí el hábito de leer resúmenes de películas y programas de televisión con tramas enrevesadas.

Hace poco, terminé un videojuego popular, “Clair Obscur: Expedition 33”, que tenía un argumento complejo. Así que le pedí a Google que me resumiera lo que había ocurrido.

Google recopiló información de varios blogs de videojuegos, publicaciones de Reddit y videos de YouTube para elaborar un resumen coherente de la trama y los numerosos giros del juego. Fue un resumen satisfactorio.

Ganador: Modo IA. Una búsqueda tradicional en Google te mostrará un montón de resúmenes de programas de televisión, videojuegos y películas en varios sitios. Pero a veces solo quieres un resumen rápido y sencillo.

Conclusión

Una búsqueda tradicional en Google sigue siendo la mejor opción para el simple acto de buscar cosas que hacer cerca de tu ubicación, pero el Modo IA podría resultar ser una herramienta conveniente para tareas más tediosas, como la investigación de productos para compras en línea: una tabla instantánea comparando asientos de auto para bebés es útil, aunque imperfecta. Solo asegúrate de siempre verificar las respuestas.

