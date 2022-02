Capcom prepara el lanzamiento de Street Fighter 6

Street Fighter 6 es el nuevo título que se estrena en elaño 35 de la historia de Capcom con videojuegos de pelea. Foto: Cortesía

Recientemente Capcom, la empresa japonesa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, reveló de manera oficial que en 2022 lanzará al mercado Street Fighter 6, la continuación de esta icónica saga que ha vendido más de 47 millones de unidades en sus 35 años de historia.

Capcom realizó el anuncio en el cierre de su Capcom Pro Tour 2021, el cual acompañó con un breve video en el que se ve al pilar de su serie, Ryu, preparándose para enfrentar a su nuevo retador, Luke.

“Se ha prometido que el 45º y último personaje de la lista de Street Fighter™ V tendrá un papel clave en el próximo proyecto de Street Fighter, que ahora se ha confirmado. Más detalles serán compartidos a mediados de 2022. Permanece atento al sitio web oficial de Street Fighter 6 para conocer toda la información”, detalló Capcom.

Aunque la compañía no brindó más detalles sobre esta entrega, sí acompañó el anuncio con el lanzamiento del Capcom Fighting Collection, el cual es un compendio de 10 de sus títulos clásicos de pelea (encuentre la lista completa al final de este artículo), con el que celebra sus 35 años de historia en juegos de combate. En este grupo está Darkstalkers, un videojuego que será distribuido, oficialmente, por primera vez en occidente.

“Cada uno de los 10 juegos de la colección ha sido revitalizado con multijugador online, características mejoradas y actualizaciones de calidad”; añadió.

Para los interesados en adquirir esta colección, podrán hacerlo desde el 24 de junio y estará disponible para la PlayStation 4, la Nintendo Switch, Steam (la popular plataforma de videojuegos para PC) y Xbox One.

“El paquete estará disponible digitalmente en todas las plataformas a un precio sugerido de US$ 39.99 (PS4) | MXN$ 833.33 (Nintendo Switch o Xbox One) | MXN$ 799.99 (Steam). Capcom Fighting Collection también unirá fuerzas con Street Fighter™ 30th Anniversary Collection y dará rienda suelta a un potente combo en Capcom Fighting Bundle, que se lanzará digitalmente en PlayStation 4, Nintendo Switch, Steam y Xbox One a un precio sugerido de US$ 59.99 (PS4) | MXN$ 1,250.00 (Nintendo Switch o Xbox One) | MXN$ 1,119.99 (Steam)”, detalló la empresa.

Estos son los títulos que estarán incluidos en el Capcom Fighting Collection

Darkstalkers™: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge™, Vampire Savior: The Lord of Vampire™ y los títulos anteriormente exclusivos para Japón Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge™ y Vampire Savior 2: The Lord of Vampire™.

La antología también incluye el primer lanzamiento de Red Earth™ fuera de los salones recreativos, y se completa con los favoritos de los fans Hyper Street Fighter™ II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter™ II Turbo, Super Gem Fighter™ Mini Mix y Cyberbots™: Fullmetal Madness.

“Los jugadores podrán luchar en línea para demostrar sus habilidades en los 10 títulos en partidas clasificadas, casuales y personalizadas. El multijugador en línea está respaldado por un robusto código de red de retroceso (rollback) para proporcionar una experiencia de latencia baja en las batallas en línea. Se ha añadido el Modo de entrenamiento* para ayudar a los principiantes y a los veteranos a aprender lo básico y perfeccionar sus habilidades. El paquete completo también incorpora una serie de nuevas opciones de enfrentamiento local, ajustes de juego y actualizaciones de calidad, como el guardado a mitad de partida”, precisó Capcom.