Chat GPT está reportando fallas en su plataforma

En las últimas horas, cientos de usuario reportaron fallas en el popular asistente de inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI. A través de la plataforma que monitorea las principales páginas de internet Downdetector, personas señalaron que tienen inconsistencias al ingresar al sitio web.

El pico de reportes comenzó entre las 2:00 p.m y las 3:00 p.m con cientos de reportes solo en Colombia. En otros países con mayor población, como Estados Unidos, los números son mayores.

En el caso de la página, los usuarios presentaron problemas para enviar consultas y, por tanto, no recibían respuestas. En la app, ChatGPT se mostraba el mensaje “Request is not allowed. Please try again later”, que al español traduce: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”. En otros computadores aparece un anuncio de “error interno del servidor”.

La compañía, tras varios minutos presentando fallas significativas, se pronunció a través de la cuenta principal de OpenAI en X (antes Twitter) reconociendo las fallas y asegurando que están trabajando en resolverlo cuanto antes. En la página de OpenAI Status, la última actualización menciona que ya está funcionado “parcialmente”, pero el historial aún no carga.

La empresa liderada por Sam Altman indicó que las fallas también está afectando la API y su generador de texto a video Sora.

OpenAI no especificó el “proveedor ascendente” vinculado al problema, pero su proveedor exclusivo de nube, Microsoft, informó un “problema de energía” en uno de sus centros de datos que comenzó aproximadamente al mismo tiempo que los problemas de OpenAI y afectó a América del Norte.

La reciente caída de ChatGPT causó un revuelo mundial, especialmente en la red social X, donde miles de usuarios compartieron sus reacciones ante el inesperado colapso de la popular herramienta de inteligencia artificial. Esta interrupción impidió que los usuarios pudieran realizar consultas en el chatbot, lo que causó un sinfín de comentarios y reacciones diversas.

Al principio, muchos usuarios expresaron su preocupación al darse cuenta de que ChatGPT no respondía a sus consultas, lo que interrumpió tanto tareas profesionales como personales. Las publicaciones en X rápidamente reflejaron ese desconcierto, con usuarios comentando sobre la falta de acceso a la herramienta que tan frecuentemente utilizaban.

Sin embargo, no todos tomaron la caída con seriedad. En una muestra del carácter irónico de la comunidad de X, pronto comenzaron a circular memes sobre el incidente.

Posibles razones a las fallas de ChatGPT

Además de los problemas en los centros de datos, existen varias razones. ChatGPT ha dejado de funcionar varias veces en los últimos meses. Apenas unos días después de que OpenAI lanzó Sora a los suscriptores de ChatGPT a principios de diciembre, la herramienta de generación de videos y ChatGPT dejaron de funcionar durante horas. Mientras tanto, una interrupción generalizada afectó a las herramientas de IA hizo que ChatGPT no funcionara en junio. Entre las razones, están:

Aumento repentino en el tráfico: Cuando la demanda de ChatGPT supera la capacidad de los servidores, pueden producirse caídas.

Problemas técnicos: Fallos en el software, actualizaciones fallidas o problemas de hardware pueden causar interrupciones en el servicio.

Mantenimientos programados: En ocasiones, OpenAI realiza mantenimientos programados en la infraestructura de ChatGPT, lo que puede resultar en tiempos de inactividad.

