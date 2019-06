China bloquea redes sociales antes del aniversario de Tiananmén

Bloomberg.

La censura china está bloqueando sitios de redes sociales del país antes del 30º aniversario de la represión de Tiananmén.

Pekín impone unos de los controles de internet más estrictos del mundo, eliminando contenido y bloqueando sitios web que considera una amenaza para la estabilidad. Pero las restricciones generalmente se intensifican antes del 4 de junio, el aniversario de las sangrientas protestas estudiantiles en 1989.

Este año, la aplicación WeChat de Tencent Holdings Ltd. y el sitio web de microblogs Weibo han prohibido a los usuarios cambiar sus fotos de perfil y otra información personal. El servicios de vídeos Bilibili dijo que suspendió los comentarios en tiempo real y otras funciones para "actualizaciones técnicas".

La censura centrada en los polémicos eventos de 1989 adquiere un significado adicional ante la escalada de las tensiones entre EE.UU. y China. En algunos casos, se ha retrasado o bloqueado la salida de mensajes. Los usuarios se quejaron en las redes sociales de una desaceleración en la velocidad de internet o de las redes privadas virtuales, una herramienta popular para eludir controles.

Incluso Twitter, que está bloqueada en China, se vio involucrada en el asunto. La red social se disculpó por suspender varias cuentas, muchas de las cuales criticaban a Pekín, en lo que se denominó una "medida de rutina".

Con frecuencia no está claro cuándo un bloqueo se debe a medidas de los censores del Gobierno o por el temor de los operadores de redes sociales, que corren el riesgo de un cierre si entran en conflicto con las autoridades. Weibo, YY, Tencent y Bilibili no respondieron a solicitudes de comentarios.

"No es una coincidencia", dijo Lokman Tsui, profesor de la Universidad China de Hong Kong y ex ejecutivo de políticas de Asia en Google, que se especializa en la libre expresión. "Hay momentos como éste cuando la censura se vuelve más amplia y descarada porque las empresas de tecnología no quieren correr riesgos".