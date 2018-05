Cofundador de Whatsapp deja Facebook

Con un corto mensaje a través de sus redes sociales, donde no aclaró el motivo de su partida, Jan Koum, uno de los fundadores de Whatsapp, anunció que dejará Facebook, la organización que compró la aplicación creada en 2009 por él y Brian Acton, quien anunció su partida en noviembre de 2017.

“Ha pasado casi una década desde que Brian y yo iniciamos Whatsapp, y ha sido un viaje increíble con algunas de las mejores personas. Pero es tiempo de seguir adelante (…) Me voy en un momento en el que las personas usan Whatsapp en más formas de las que podría haber imaginado. El equipo es más fuerte que nunca y continuará haciendo cosas increíbles (…) Gracias a todos los que hicieron este viaje posible”, escribió Koum en su cuenta en Facebook esta tarde.

A pesar de que no aclaró el por qué se va, según medio estadounidenses como The Whashington Post y The New York Times, su partida se debería a la forma en la que Facebook, que adquirió la aplicación en 2014, está utilizando la información de sus usuarios, un asunto que preocupó tanto a Koum como a Acton desde el momento en que lanzaron Whatsapp.

En ese sentido, por ejemplo, Whashington Post señaló que Koum “planea dejar la compañía después de tener choques con Facebook, por la estrategia del popular servicio de mensajería y los intentos de Facebook de usar datos personales y debilitar la encriptación, de acuerdo con personas cercanas a las discusiones internas”.

El artículo de este medio también señala que Koum decidió irse antes de que estallara el escándalo de Cambridge Analytica, y que la lucha tanto de Koum como de Acton por respetar la privacidad de los usuarios ha sido una constante, así como la de evitar la publicidad dentro de la aplicación.

En 2016, después de que Whatsapp implementara el cifrado de extremo a extremo, Facebook anunció cambios en los términos de uso de la aplicación de mensajería, que le permitirían tener información más precisa sobre los usuarios que utilizan ambas plataformas. Uno de esos datos, por ejemplo, es el de los números telefónicos de las personas, lo que serviría a la red social de Mark Zuckerberg llevar un registro de los usuarios para ofrecer publicidad más detallada.

Y más recientemente, el pasado 13 de abril, Whatsapp anunció otro cambio: que solo los mayores de 16 años podrán usar la aplicación (un requisito un tanto difícil de vigilar). Pero esa decisión no tiene mayor efecto, si se tiene en cuenta que, una de las mayores críticas a Facebook (y por ende al servicio de mensajería), es lo difícil que resulta entender los términos de servicio para los usuarios.