¿Cómo detener las llamadas spam en su celular? Guía práctica para bloquearlas

Las llamadas spam, esas interrupciones que llegan sin pedir permiso, se han convertido en una de las molestias más frecuentes para quienes usan celular o teléfono fijo. Detrás de ellas casi siempre hay un interés oculto: conseguir dinero o quedarse con información personal.

A veces aparecen bajo el disfraz de una entidad conocida para ganarse la confianza del usuario, otras llegan como grabaciones automáticas que se envían en serie a miles de personas con la esperanza de que alguien caiga en la trampa.

Con el crecimiento del uso de los smartphones en la vida diaria, estas prácticas han encontrado un terreno perfecto para multiplicarse. De acuerdo con cifras de Kaspersky, una compañía experta en seguridad digital, la lista de números sospechosos ha crecido de manera explosiva, pues se ha multiplicado por seis desde 2020 y, además, cerca del 70% de las llamadas provenientes de números desconocidos corresponden a intentos de estafa. En pocas palabras, la amenaza está ahí, y cada vez toca más puertas.

¿Por qué es importante bloquear las llamadas no deseadas?

A muchos usuarios les pasa lo mismo, un día el teléfono empieza a sonar más de lo habitual y, sin darse cuenta, la mayoría de esas llamadas provienen de números desconocidos. Es normal preguntarse por qué ocurre, incluso cuando se tiene cuidado con la información personal y se navega de forma responsable.

Lo cierto es que existen varios motivos detrás de este aumento y no todos dependen del usuario. A veces, basta con llenar un formulario digital o registrarse en un servicio para que los datos terminen en manos equivocadas. En otros casos, un dispositivo infectado con malware puede filtrar información, incluido el número telefónico.

Sea cual sea el origen, lo importante es evitar el contacto con estas comunicaciones y, si es posible, impedir que lleguen. Según Kaspersky, bloquear o filtrar las llamadas no deseadas es clave por tres razones principales.

1. Disminuya el riesgo de caer en estafas

Las llamadas no deseadas son una de las herramientas favoritas de los estafadores. A través de ellas ejecutan maniobras como el phishing, donde alguien se hace pasar por una entidad de confianza para obtener dinero o datos, el seguimiento telefónico, que permite monitorear de manera encubierta la actividad del dispositivo, o incluso el robo de identidad, utilizando la información del usuario para cometer delitos.

Mientras menos llamadas spam logren entrar, menor será la oportunidad para que estos engaños prosperen.

2. Evite que el número circule entre delincuentes

Responder o interactuar con este tipo de llamadas puede enviar una señal equivocada. Para muchos ciberdelincuentes, un número que responde es un número “útil”, y esa simple acción puede hacer que la información circule entre grupos dedicados a este tipo de actividades. En cambio, bloquear y limitar el contacto puede reducir su interés al punto de que dejen de intentarlo o lleguen a pensar que el número ya no está activo.

3. Ahorre tiempo y evite preocupaciones innecesarias

Más allá del riesgo de fraude, las llamadas de spam generan interrupciones constantes, especialmente para quienes dependen del celular en su trabajo. También pueden generar ansiedad al saber qué desconocidos con intenciones dudosas intentan contactar al usuario. Limitar estas llamadas significa reducir distracciones, recuperar el control del tiempo y eliminar un foco de estrés que, aunque parece pequeño, termina afectando la rutina diaria.

Así puede detener las llamadas spam en el iPhone (iOS 26)

Filtrar llamadas no deseadas

Ingrese a Ajustes > Teléfono .

Active Solicitar motivo de la llamada para identificar la intención del contacto.

Active Silenciar números desconocidos si desea que las llamadas de números no guardados vayan directo al buzón.

Filtrar mensajes sospechosos

Ingrese a Ajustes > Mensajes .

Active Filtrar remitentes desconocidos para separar automáticamente los mensajes de números no registrados.

Ahora en Android

Activar la protección integrada contra spam

Abra la aplicación Teléfono .

Ingrese a Ajustes o Configuración .

Seleccione Identificador de llamadas y spam .

Active las opciones de Protección contra spam y Filtrado de llamadas no deseadas.

Bloquear números de forma manual

Desde el historial de llamadas , mantenga presionado el número y elija Bloquear o Reportar spam .

También puede hacerlo desde la aplicación Mensajes, seleccionando el número y eligiendo la opción Bloquear o Reportar spam.

