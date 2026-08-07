¿Cómo enrollar o guardar un cable correctamente para que no se dañe?

Cables enrollados y guardados correctamente. Foto: Pexels

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Aunque parezca una simple acción sin repercusiones importantes, cómo se guarda el cable del cargador o cualquier otro aparato tecnológico sí juega un papel vital en la vida útil de los dispositivos. Al igual que el celular, el cable con el que se mantiene viva la batería debe cuidarse con mucha dedicación.

Por eso aquí está el método más cómodo, seguro y aceptado para enrollar el cable para recargar el teléfono móvil o cualquier otro hilo conductor que sirva para conectar dispositivos o cargarlos. Tenga en cuenta que la parte más sensible y, al mismo tiempo, la más expuesta de un cable son sus puntas.

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Método “Over-Under” para guardar el cable

Esta manera de doblar el cable evita que los hilos de cobre internos, que transmiten la energía, se tuerzan, se estiren o se rompan. Si esto ocurre, lo más probable es que la vida útil de los cables se reduzca considerablemente.

El método consiste en sujetar un extremo del cable con la mano no dominante. Al mismo tiempo, con la otra mano, haga un lazo de forma natural sobre la mano no dominante. Todo esto evitando enrollar sobre los dedos y doblar cualquier parte del cable en un ángulo de 90 grados (recto).

Luego, tome la otra punta de cable y doble la muñeca para abrazar el lazo hecho con el cable con la punta. Es muy importante que enrolle ese extremo, pero no que le haga un nudo. Para sujetarlo puede utilizar un velcro o un amarracables.

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Cosas que NO debe hacer al guardar un cable

Aunque es una técnica común, enrollar un cable sobre el codo no es la práctica más segura para estos accesorios, independientemente de su tamaño. Eso los tensa y los podría dejar inutilizados en el futuro.

Además, para llevar a cabo el método “Over-Under” no es necesario halar los cables. Con que estén en una posición natural es suficiente. Incluso se recomienda asegurarse de que las puntas no queden en posiciones forzadas.

Finalmente, al guardarlo en un cajón, lo mejor es no ponerle otro objetivo encima ni elementos cortopunzantes cerca. Esto puede debilitar el cable internamente y reducir su eficiencia para transferir carga o información.

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