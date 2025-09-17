¿Cómo grabar pantalla en iPhone o iPad?

Esto resulta práctico para enseñar cómo cambiar configuraciones, grabar una partida de un videojuego o compartir cualquier proceso en tiempo real. Foto: Pexels

Grabar la pantalla de un iPhone o iPad es una de las funciones más útiles que ofrece iOS, ya que permite crear videos mostrando exactamente lo que se está haciendo en el dispositivo. Esto resulta práctico para enseñar cómo cambiar configuraciones, grabar una partida de un videojuego o compartir cualquier proceso en tiempo real.

Lo primero: añadir la opción al Centro de Control

Desde la versión iOS 11, los iPhone y iPad incluyen la grabación de pantalla sin necesidad de aplicaciones externas. Sin embargo, para poder usarla es necesario incorporarla primero al Centro de control. El procedimiento es sencillo:

Abra la aplicación Ajustes en su iPhone o iPad. Seleccione la opción Centro de control. En el apartado Más controles, pulse el botón (+) junto a Grabación de pantalla.

Luego, iniciar y detener la grabación

Una vez agregada la herramienta al Centro de control, ponerla en marcha es muy sencillo. Solo debe seguir estos pasos:

Deslice el dedo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Toque el ícono de grabación de pantalla que se ha incorporado. Espere la cuenta regresiva de tres segundos; al finalizar, el dispositivo comenzará a grabar automáticamente.

Para detener la grabación hay dos opciones: pulsar el indicador rojo que aparece en la parte superior de la pantalla y confirmar en Detener, o regresar al Centro de control y presionar de nuevo el botón de grabar.

Al finalizar, el iPhone o iPad mostrará una notificación indicando que el video se ha guardado en la aplicación Fotos. Desde allí será posible reproducirlo, recortarlo o compartirlo en cualquier plataforma.

Por defecto, el dispositivo también captura audio a través del micrófono durante la grabación. Si no desea incluirlo, puede desactivarlo fácilmente: mantenga presionado el botón de grabación en el Centro de control y, en la parte inferior de la pantalla, toque el ícono del micrófono hasta que aparezca la opción Desactivado.

¿Para qué sirve grabar la pantalla del iPhone o iPad?

La grabación de pantalla en el iPhone se ha convertido en un recurso con varias aplicaciones cotidianas. Desde capturar un video de internet que no se puede descargar, hasta mostrar el paso a paso de un proceso dentro de una app, su utilidad es bastante amplia. También resulta práctica para guardar un gameplay y compartirlo con amigos, o incluso para dejar registro de una conversación o interacción digital que se quiera conservar como evidencia.

Se trata de una función sencilla, pero muy versátil, que facilita compartir información de manera visual y directa. Sin embargo, no todo vale: es fundamental respetar la privacidad de los demás. Por ejemplo, grabar contenido que fue enviado para visualizarse solo una vez, sin autorización, no solo vulnera la confianza de la otra persona, sino que puede tener implicaciones legales.

En resumen, esta herramienta ofrece una forma rápida de capturar y transmitir lo que ocurre en la pantalla, siempre que se utilice con responsabilidad y dentro de los límites del respeto a la privacidad.

