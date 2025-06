¿Cómo identificar un texto escrito con inteligencia artificial?

Con el tiempo se hará cada vez más normal el trabajo mancomunado entre la IA y los humanos. Foto: Pexels

Desde hace un par de años la idea de convivir con la inteligencia artificial ha cobrado vida. Desde hacerle una pregunta a un chatbot, hasta pedirle que cree una imagen a partir de una descripción escrita. La IA ha llegado para quedarse como el compañero ideal en tareas de investigación y generación de contenido.

Es puntualmente en este último apartado en el que la inteligencia artificial ha generado controversias. Su capacidad para hacer acciones, que hasta hace muy poco se creían exclusivas de las personas, provoca preocupación. Especialmente en profesiones relacionadas con el dibujo, el diseño y por supuesto la escritura.

Actualmente, la IA tiene el poder de escribir un texto largo, robusto y basado en información de internet. Algo muy parecido a lo que podría hacer un periodista o un escritor, que vive y se formó académicamente para llevar a cabo esa labor. Sin embargo, y para fortuna de estos profesionales, aún quedan maneras de diferenciar un texto de una inteligencia artificial de un texto hecho por un humano.

Aunque existan muchas similitudes entre las palabras de una persona y aquellas generadas por una IA, hay maneras de distinguir un texto del otro. Estas son algunas maneras de detectar fácilmente palabras generadas por la inteligencia artificial. Una realidad que seguramente definirá el futuro del mundo en el corto plazo, pues no hay un rincón de la vida que no esté potenciado por el uso de IA.

¿Cómo identificar un texto escrito con IA?

Palabras repetitivas

Los modelos de inteligencia artificial, no todos cabe aclarar, caen en la costumbre de repetir más de una palabra en un mismo párrafo. Al ser una tecnología que es nueva, solo su uso y el tiempo le hará nutrir mucho más su vocabulario.

Pocos puntos

Otra de las maneras de identificar un texto con inteligencia artificial es su escasez en puntos apartes. Esta tecnología pondera las oraciones extensas que condensen más de tres ideas en una misma frase de más de dos líneas.

No hay lenguaje coloquial

Los modelos de IA evitan, y están diseñados para eso, caer en los estereotipos y los términos reduccionistas para referirse a un concepto complejo. Además, mantendrá un vocabulario neutro sin utilizar palabras propias de un país o cultura en especifico.

Sin humor y con opiniones ambiguas

No hay que perder de vista que la inteligencia artificial es un robot imaginario que, en la mayoría de los casos, y no por ahora, no tiene sentido del humor, algo tan subjetivo como la belleza humana. Adicionalmente no expondrá sus opiniones, si es que se le piden, vehementemente manteniendo un tono conciliador.

Uso excesivo de las viñetas

A la IA le encanta explicar temas por medio de viñetas, pues para ella es la mejor forma en la que un humano entiende algo nuevo. Por eso, sí alguna vez nota demasiadas viñetas en un texto dudé de quién. Es probable que no lo haya escrito una persona, sino un sistema tecnológico.

Carencia de referencias muy actuales

Los servidores de Gemini o ChatGPT están en constante crecimiento, aprendizaje y evolución. Sin embargo, no se mueven al ritmo de la prensa, por lo que de utilizar ejemplos, referencias, datos o cifras no serán de años recientes.

¿Y sí un texto con IA fue modificado por una persona?

Nunca está de más tener a la mano un herramienta para pasar un texto sospechoso por un escáner mucho más riguroso, pues puede que un contenido cumpla una, pero no todas las condiciones anteriores. En ese caso se puede tratar de un documento basado en las respuestas de una inteligencia artificial, pero con la intervención humana.

Algunas de estas herramientas, pueden ser www.corrector.app/es/detector-contenido-ia/, www.gptzero.me/, www.copyleaks.com/ai-content-detector, www.crossplag.com/ y www.https://detector.dng.ai/

En conclusión, la IA y en general la tecnología son armas poderosas para combatir la ignorancia humana. No obstante sus términos, limitaciones y regulaciones de uso son primordiales para evitarse dolores de cabeza en el futuro.