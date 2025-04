¿Cómo limpiar el teclado de un computador portátil? Siga estos consejos

El teclado de un portátil es clave para su funcionamiento y protege componentes internos esenciales del sistema. Foto: pexels

Aunque no siempre sea evidente a simple vista, el teclado de un computador portátil tiende a acumular una considerable cantidad de polvo, grasa de las manos y residuos como migas, producto del uso constante y la exposición continua al ambiente. Esta acumulación no solo afecta la apariencia del equipo, también puede comprometer su funcionamiento con el tiempo. Por ello, realizar una limpieza regular y cuidadosa no es únicamente una cuestión estética, sino una medida necesaria para prolongar la vida útil del dispositivo.

Para realizar una limpieza segura y efectiva del teclado, el gerente de negocios de Acer, Igal Daniels, recomienda contar con los productos adecuados y seguir ciertos pasos clave. El uso de aire comprimido es una de las formas más eficaces para eliminar el polvo y la suciedad acumulada debajo de las teclas, ya que su presión controlada no compromete los mecanismos internos del teclado.

Antes de iniciar cualquier limpieza, Daniels enfatiza la importancia de apagar el equipo, desconectarlo de la corriente y mantener el portátil en una inclinación de unos 75 grados para facilitar la expulsión de residuos. Además, advierte que no debe encenderse ni conectarse el dispositivo hasta asegurarse de que esté completamente seco, sobre todo si se utilizaron productos líquidos.

Para la limpieza superficial, el experto sugiere usar alcohol isopropílico al 70 % aplicado con un paño que no desprenda pelusa. También recomienda hisopos ligeramente humedecidos con este mismo alcohol para acceder a los espacios entre las teclas, y una bayeta suave o paño de microfibra para aplicar las soluciones sin riesgo de rayar la superficie. En todo caso, Daniels advierte no usar alcohol de 96°, ya que puede resultar agresivo para ciertos materiales del equipo.

Aunque es técnicamente posible retirar las teclas de manera individual o desmontar el teclado para una limpieza profunda, esta práctica conlleva riesgos importantes. “Sugerimos utilizar aire comprimido para limpiar debajo de las teclas en lugar de removerlas. El retiro puede dañar los mecanismos, romper las pestañas de sujeción o afectar las conexiones internas del equipo”, señala el experto de Acer.

También existen métodos caseros que pueden emplearse para mantener el teclado en condiciones óptimas, sin recurrir a productos especializados. Entre los más efectivos se encuentran:

Voltear el portátil con cuidado y sacudirlo suavemente para que la suciedad caiga por gravedad.

Usar un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua para eliminar manchas superficiales.

Aplicar gel hidroalcohólico con una bayeta suave para desinfectar las teclas.

Preparar una solución casera compuesta por 75 % de agua destilada y 25 % de alcohol isopropílico para limpiar elementos delicados del teclado.

¿Con qué frecuencia debe limpiarse el teclado?

La frecuencia con la que debe limpiarse el teclado de un computador portátil no es universal, ya que depende en gran medida del entorno y del tipo de uso que reciba el equipo. Según Daniels, una recomendación general es realizar una limpieza profunda al menos una vez al año. Sin embargo, en contextos donde el portátil está expuesto a condiciones adversas, como polvo constante, humedad, presencia de arena o contacto frecuente con alimentos, esta frecuencia debe aumentarse considerablemente.

Por ejemplo, quienes utilizan su computador en exteriores, en talleres, en zonas costeras o mientras comen y beben, deberían considerar limpiezas más regulares, incluso mensuales o trimestrales, dependiendo del nivel de exposición. De igual forma, si el equipo es compartido por varias personas —como en ambientes escolares o laborales—, también se recomienda una higiene más frecuente para prevenir no solo el deterioro del hardware, sino también la propagación de gérmenes.

“Establecer una rutina de limpieza ligera cada semana, como sacudir suavemente el teclado o pasar un paño de microfibra seco, puede ser suficiente para evitar que la suciedad se acumule. Esta práctica también reduce la necesidad de intervenciones más profundas y prolonga la vida útil de los componentes, manteniendo el equipo en condiciones óptimas de uso”, sostiene Daniels.

Diferencias de limpieza entre un teclado externo y uno integrado

Las diferencias en los procedimientos de limpieza entre un teclado mecánico externo y uno integrado en un portátil son significativas:

El teclado del portátil requiere mayor precaución, ya que está conectado directamente a la placa base y a componentes internos sensibles.

Un teclado externo puede desconectarse completamente, lo que permite una limpieza más libre y profunda.

La manipulación de portátiles debe hacerse con extremo cuidado para evitar que líquidos o humedad penetren en su interior.

Mientras que los teclados externos pueden sacudirse con facilidad, en los portátiles esta acción debe realizarse con moderación y en una inclinación controlada.

¿Qué hacer si se derrama líquido sobre el teclado?

En caso de un derrame accidental de líquido sobre el teclado, Daniels recomienda seguir estos pasos de inmediato:

Apagar el equipo de forma inmediata y desconectarlo de la corriente.

Voltear el portátil para facilitar el escurrimiento del líquido.

Secar la superficie con papel absorbente o un paño seco sin aplicar más líquidos.

Colocar el equipo en forma de “V” invertida, con el teclado hacia abajo, para facilitar la salida del líquido residual.

Esperar al menos 24 horas antes de intentar encender el dispositivo, asegurándose de que esté completamente seco.

Si el daño parece significativo, acudir a un centro de servicio técnico autorizado para una evaluación profesional.

