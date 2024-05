¿Cómo saber de quién es un número de celular desconocido que me llama?

Recomendaciones para bloquear las llamadas de Spam Foto: Xataka

En la actualidad las llamadas por parte de números desconocidos son cada vez más comunes y en su mayoría se tratan call centers que promueven ventas, servicios técnicos, bancos con promociones, o incluso hay casos de posibles llamadas para ejecutar estafas o robos.

Asimismo, las llamadas de spam, que cuelgan al ser contestadas, son sospechosas y pueden provenir de números de tarificación especial.¿eso qué significa? que devolver la llamada a estos números puede generar cargos significativos en la factura telefónica del usuario, ya que los servicios de tarificación especial son números que implican un costo adicional.

Contestar un número desconocido puede conllevar varios riesgos, que van desde simples molestias hasta problemas serios de seguridad y financieros. Algunos ejemplos son:

Ingeniería social : Los estafadores pueden intentar obtener información personal o financiera haciéndose pasar por representantes de empresas legítimas o instituciones gubernamentales.

Phishing : Intentar engañar para que los usuarios revelen contraseñas, números de tarjetas de crédito u otra información confidencial.

Robo de identidad : Al proporcionar información personal durante una llamada, los estafadores utilizan los datos para robar la identidad y cometer fraudes en nombre del usuario.

Exposición a más spam : Al contestar una llamada de un número desconocido, podría confirmarle a los atacantes que el número está activo, fomentando el aumento a la cantidad de llamadas no deseadas.

Pérdida de tiempo y molestias: Las llamadas de números desconocidos e insistente pueden interrumpir la rutina diaria, causando frustración y distracciones innecesarias.

Le recomendamos leer: La historia detrás de un fenómeno digital: 30 años del primer spam comercial masivo

Por esa razón, tener presente quién está intentando comunicarse es significativo al momento de decidir si atender el llamado o no. Para ello, existen herramientas que permiten identificar los números, e incluso bloquear y denunciar para evitar las llamadas de ese número en el futuro.

Activar la protección de Spam del dispositivo (Android)

Los celulares Android, como Samsung, Xiaomi, Google o Realme, incluyen una herramienta de celular que puede filtrar las llamadas no deseadas. Esta aplicación genera un aviso en caso de que el número sea susceptible de calificarse como spam. De igual forma, puede mostrar a quién le pertenece, a pesar de que no esté registrado en la agenda del usuario.

Para activar esta función antispam en el celular Android se debe:

Abrir la aplicación de llamadas e ingresar a los ajustes

Buscar el apartado “ID llamada y spam” o sus similares: puede variar dependiendo la marca del equipo.

Activar la protección contra llamadas de spam, mediante la cual el dispositivo móvil avisará si el número entrante es sospechoso. Asimismo podrá identificar si el número pertenece a un negocio o institución reconocida.

En caso de que el smartphone Android no tenga esta opción, se puede descargar la aplicación de llamadas de Google, ingresar a los ajustes, establecer la aplicación de forma predeterminada y seguir los mismos pasos recién mencionados.

Aplicaciones para identificar números desconocidos

En las tiendas de aplicaciones móviles, existe una amplia variedad de herramientas diseñadas para identificar números desconocidos. Una vez instaladas en el dispositivo, estas aplicaciones recopilan información de las llamadas y contactos del teléfono para crear una base de datos. Esta base de datos les permite identificar llamadas sospechosas de spam o no deseadas. Además, gracias a su acceso a una vasta cantidad de números telefónicos, pueden reconocer el nombre de la persona que llama, incluso si no está guardado en la lista de contactos.

Le puede interesar: Este es el asistente con IA que responde las llamadas usando la voz del usuario

A continuación algunas recomendaciones de aplicaciones más populares:

TrueCaller: Es una aplicación gratuita que ayuda al usuario a bloquear las llamadas y mensajes de números desconocidos. Asimismo, identifica los números de spam y los ubica en una lista de llamadas indeseables para en un futuro evitar la interacción.

CallBlocker: La aplicación impide que ciertas personas llamen o envíen mensajes, de esa forma, evita la interacción innecesaria. Cuenta con varios tipos de bloqueos para que el usuario utilice el más adecuado a su conveniencia.

Avast: Está enfocada más a la seguridad del usuario, permite escanear y alertar posibles amenazas en el dispositivo móvil. Tiene una amplia variedad de mecanismos de defensa con su versión paga, Sin embargo, con la prueba gratis con lo necesario para bloquear e identificar spam.

En el caso de TrueCaller, también tiene plataforma web, para buscar la procedencia de los números desde cualquier computador. Simplemente, el usuario tendrá que registrarse con el correo electrónico y darle acceso a su agenda de contactos.

Es importante considerar que, debido a su funcionamiento, las aplicaciones de este tipo pueden presentar riesgos para la privacidad. Por lo tanto, si desea mantener la confidencialidad de sus llamadas y contactos, es aconsejable evitarlas. No obstante, si recibe constantemente llamadas no deseadas y no le preocupa compartir sus contactos, puede evaluar si este tipo de aplicaciones son adecuadas para usted.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.