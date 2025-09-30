Comprar en ChatGPT: esta es la nueva función de la IA

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT y pionera en el desarrollo de inteligencia artificial, estaría explorando un nuevo frente tecnológico: el de las redes sociales. Foto: Pexels

La compañía OpenAI, líder en inteligencia artificial, anunció que ha incorporado a su popular ChatGPT una herramienta para comprar cualquier producto o servicio en el que todo el proceso de selección, pago y envío podrá hacerlo el usuario desde el mismo chat.

Vale la pena mencionar que ChatGPT se puede usar para realizar preguntas sobre compras, por ejemplo, para un regalo, lo que ofrece una serie de resultados relevantes para el usuario, “orgánicos y no patrocinados”. Desde el lunes, también es posible comprarlos directamente desde el ‘chat’.

Un comunicado de la empresa explica cómo será el proceso, disponible en las versiones Plus, Pro y gratuitas del chat: el usuario pide consejo para comprar un producto según un criterio de precio o calidad, el chat rastrea la web y ofrece una respuesta que está clasificada “sin patrocinios, únicamente según la relevancia para el usuario”.

Una vez aparece el producto en pantalla, el usuario selecciona sobre la opción “comprar” y el chat se encarga de todo el resto -procesar el pago electrónico mediante tarjeta y enviar el producto a destino-, sin que el consumidor tenga que abandonar el chat.

El usuario no pagará ningún extra por la compra, pero sí lo hará el vendedor mediante “una pequeña tasa” que no se precisa.

“ChatGPT actuará simplemente como el agente del usuario en la IA: transmitiendo con garantías la información entre el vendedor y el comprador, como haría un comprador digital personal”, detalla.

Esta novedad llega de la mano de la función ‘Pago instantáneo’, que está disponible solo en productos compatibles. Según ha explicado OpenAI en su blog, es el primero paso hacia las capacidades de compra agénticas, ya que ChatGPT actúa como un agente que transmite los datos del usuario al vendedor, quien se encarga de gestionar los pedidos.

OpenAI asegura en su comunicado que en este momento ya ha llegado a los 700 millones de usuarios por semana.

¿Cómo habilitar la función?

Para habilitar esta función, OpenAI también ha desarrollado el protocolo de comercio agéntico junto con Stripe, para que los comercios integren esta capacidad en sus plataformas, siendo Etsy el primer vendedor que lo ha implementado.

Según la compañía, este protocolo asegura pagos seguros con tokens cifrados, un intercambio de datos mínimo y el control en manos de los usuarios, quienes deben confirmar de manera explícita cada paso para realizar la compra.

‘Pago instantáneo’ está disponible en Estados Unidos para usuarios de ChatGPT Plus, Pro y gratuito, y próximamente admitirá también compras con comerciantes a través de Shopify.

Por el momento, este proceso de compra se limita a productos individuales, pero la compañía espera poder incorporar próximamente un carrito que admita múltiples artículos, así como extender esta novedad a más regiones.