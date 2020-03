Confinamiento por coronavirus afecta al bicampeón latino de "League of Legends"

Rodrigo Corona - EFE

El entrenador de Isurus -equipo bicampeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA)-, Yeti (Rodrigo del Castillo), aseguró que estar en confinamiento desde hace 10 días para evitar contagiarse del COVID-19 les ha afectado.



"Afecta estar encerrados en la gaming house, porque necesitamos aire fresco, salir con amigos, ir a algún restaurante, ir al cine, de vez en cuando es bueno para cambiar de aires", explicó.

Lea también: Isurus Gaming, campeón de la Liga Movistar Latinoamérica de League of Legends

La LLA se lleva a cabo en México, donde están registrados 475 casos de COVID-19 con seis fallecidos.



El estratega que le dio a Isurus el título del Clausura 2019 de la LLA, mencionó que los jugadores de su escuadra ven películas, hacen ejercicio y toman el sol en la terraza de su casa para despejarse durante el aislamiento.



"Esta situación nos preocupa. Como equipo somos responsables y nos mantenemos informados para saber qué podemos hacer para reducir el riesgo de contagio, pero al momento de competir eso queda en segundo plano y te concentras en trabajo", mencionó el estratega de 26 años.

Le puede interesar: Diseño Louis Vuitton, la voz de Becky G y otras novedades en la final de League of Legends

La LLA se reanudará este fin de semana, tras un parón de dos semanas en lo que diseñaban un plan de contingencia para competir sin propagar el coronavirus.



Riot Games, empresa dueña de League of Legends, informó el 18 de marzo que la Liga se llevaría a cabo en formato 'online' desde la gaming houses de los ocho equipos.



Isurus se encuentra en el cuarto lugar de la LLA con cinco victorias y tres derrotas, dos de ellas conseguidas en la semana dos en la que perdieron ante Rainbow7 y All Knights.



En la semana cuatro, fecha en la que se suspendió el torneo, los tiburones cayeron en contra de Infinity Esports, el primer puesto de la competencia junto a All Knights.



Del Castillo atribuye sus derrotas a una mala comunicación entre sus jugadores.



"Se piensa que porque no hicimos tantos cambios en la plantilla vamos a ganar los juegos fácil, pero la realidad es que nosotros llegamos a un punto muy alto al final del 2019, que ganamos el torneo y fuimos al mundial; estamos intentando retomar ese nivel", expuso.



Yeti dijo que el nivel de Infinity, All Knights y Rainbow7, los equipos que van por encima de ellos en la clasificación, aumentó debido a sus refuerzos.



"No creo que nos hayamos reforzado mal, pienso que el equipo está en un buen nivel individual, no creo que necesitáramos haber hecho un cambio radical de jugadores", complementó.



Para esta campaña, Isurus contrató al mexicano Jirall (Daniel del Castillo), en el carril superior, quien el año pasado fue analista de la LLA y sustituyó al uruguayo Buggax (Mateo Aroztegui).



"Genera presión ser el equipo bicampeón, todos los ojos están sobre nosotros y cuando las cosas no salen bien, se magnifican. La incorporación de Jirall juega un rol importante porque hay procesos en lo que no se había terminado de adaptar, lo que terminó afectando, sobre todo en los puntos cruciales de las partidas", concluyó.

* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".

* Apóyanos con tu suscripción