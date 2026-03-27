¿Conoces el “árbol genealógico” de tu canción favorita? Así funciona SongDNA de Spotify

SongDNA busca mostrar todo lo que hay detrás de un tema: quién lo escribió, quién lo produjo y con qué otras canciones está conectado. Foto: Spotify

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Detrás de una canción hay historias, horas de trabajo y una cadena de decisiones, influencias y colaboraciones que terminan dándole forma. Buena parte de ese proceso suele quedar fuera de vista para el oyente, aunque sea esencial en lo que finalmente escucha.

Sobre esa parte menos visible de la música se construye SongDNA, la nueva función que Spotify comenzó a desplegar para poner en primer plano a las personas, referencias y cruces creativos que rodean un tema.

Disponible en fase beta para usuarios Premium en dispositivos iOS y Android, la herramienta reúne en un solo lugar información sobre compositores, productores, colaboradores, samples, interpolaciones y covers. A partir de ahí, el usuario puede tocar los nombres vinculados a cada tema y seguir el rastro de otros trabajos, alianzas y conexiones dentro de la plataforma.

Más que una ficha ampliada, SongDNA está pensada como una forma de exploración. La propuesta de Spotify es que una canción no se agote en quien la interpreta, sino que también funcione como puerta de entrada para entender cómo se cruzan trayectorias, sonidos y épocas en la música.

¿Cómo funciona dentro de la aplicación?

Spotify explicó que el recorrido se hace desde la app del celular. Para usar la función, el usuario debe:

abrir la vista de reproducción mientras escucha una canción;

bajar hasta encontrar la tarjeta de SongDNA en los temas compatibles;

tocar esa tarjeta para ver los colaboradores, samples, interpolaciones y covers asociados a ese título;

seguir los enlaces disponibles para descubrir otras colaboraciones y relaciones creativas.

Para aterrizarlo en un caso concreto, basta mirar una canción como “Aranjuez”, de Alcolirykoz. El tema se construye a partir de varias capas de samples: abre con “Aranjuez sin ti”, de Norman Ponce; luego se monta sobre “Llorarás”, de Los Terrícolas; y suma fragmentos de “Mi Casa”, de Method Man, Redman.

Una herramienta como SongDNA apunta justamente a hacer visible ese tipo de entramado: no solo quién interpreta una canción, sino también qué referencias la nutren, qué obras reaparecen en ella y cómo la producción —en este caso, la de Juan Carlos Fonnegra, Gambeta como MC y El Arkeólogo como productor— termina dándole una nueva vida a sonidos anteriores.

En otro ejemplo, más conocido, “NUEVAYoL” de Bad Bunny tiene un universo musical. Usa el sample de “Mamá Borinquen Me Llama” de Andrés Jiménez, El Jibaro y luego “Un verano en Nueva York” de El Gran Combo de Puerto Rico. Ahora, también aparece que ha sido muestreada en el “Super Bowl LX Halftime Show” y tiene un cover de Guille Toledano.

Una función pensada para mirar más allá del artista principal

Uno de los puntos centrales del anuncio es que SongDNA busca dar visibilidad a las personas que participan en la creación de una canción y que muchas veces quedan en segundo plano frente al público.

Spotify señaló que la función también está pensada para la comunidad creativa más amplia: compositores, productores, autores e ingenieros, al poner en primer plano las colaboraciones y las influencias que forman parte del proceso musical.

“SongDNA está diseñado para hacer más transparente el linaje creativo de una canción, para que los fans puedan explorar fácilmente a las personas y las influencias detrás de la música que aman”, dijo Jacqueline Ankner, jefa de alianzas con compositores y editoriales de Spotify.

La ejecutiva agregó que, al reunir en un solo lugar a colaboradores, samples y covers, la plataforma busca facilitar el descubrimiento de nueva música y dar un reconocimiento más claro a compositores, productores y titulares de derechos por su papel en la creación de una obra.

¿De dónde sale la información?

De acuerdo con Spotify, las conexiones que aparecen en SongDNA se construyen a partir de una combinación de información entregada por artistas y sus equipos, complementada con datos aportados por la comunidad.

La empresa añadió que, mientras la herramienta siga evolucionando en beta, los equipos elegibles de artistas y sellos podrán revisar y gestionar los componentes de SongDNA desde Spotify for Artists, con el fin de tener una participación directa en la manera en que se cuenta esa historia musical.

¿En qué se diferencia de otras funciones?

Spotify explicó que SongDNA complementa herramientas ya existentes como About the Song. La diferencia, según la compañía, es que mientras esa función ayuda a entender la historia detrás de una pista específica, SongDNA está pensada como una experiencia más exploratoria.

Es decir, no se concentra únicamente en explicar una canción, sino en abrir el mapa de conexiones que la rodean: quién la hizo, qué influencias aparecen en ella, qué obras retomó y qué versiones ayudó a inspirar después.

¿Cuándo estará disponible totalmente?

La función ya comenzó a desplegarse en fase beta para usuarios Premium de Spotify en dispositivos móviles con iOS y Android. Según la compañía, su disponibilidad se ampliará para todos los usuarios Premium a lo largo de abril.

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