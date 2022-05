Conozca a Dashmellow, el videojuego 100 % colombiano

El videojuego ya cuenta con más de 10.000 descargas en más de 30 países de todo el mundo. Foto: cortesía

La industria de los videojuegos es parte de las que más mueve dinero en todo el mundo. En 2021, según cifras manejadas por la analista NewZoo, este renglón de la economía movió más de US$175.000 millones, siendo Asia Pacífico y América del norte los territorios que más demandan sus productos y servicios.

En Colombia también se ha incursionado en esta materia, con desarrollos que han contado con una amplia participación de talento colombiano. Ejemplo de esto es World War Doh. Recientemente se dio a conocer una nueva apuesta, desarrollada 100 % por colombianos, Dashmellow, un videojuego cuya temática consiste en ser una masmelo que corre para escapar de hambrientos campistas.

La firma detrás de este título es Teriun Games, la cual invirtió $1.000 millones en su desarrollo, además de la participación de 50 profesionales y la colaboración de 100 niños que lo probaron y avalaron.

Lea también: Adiós a “FIFA”: el exitoso videojuego pasará a llamarse “EA Sports FC”

“Mi pasión de toda la vida han sido los videojuegos. Desde muy niña me atrapó la adrenalina del mundo de las consolas y los juegos de video. Me encanta esa mezcla fabulosa entre tecnología y diseño gráfico que permite construir escenarios de ensueño para regalarle a la gente espacios de crecimiento y entretención. No dudé nunca que quería ser desarrolladora de software, siempre teniendo en mente construir un videojuego”, asegura Alejandra Castaño, la CEO de Teriun Games y creadora del videojuego.

Asegura que decidió apostarle a sus sueños, teniendo la fortuna de encontrar en su camino a inversionistas como Carlos Barahona, quien es un empresario del mundo de la tecnología y que además se convirtió en su ángel inversionista. “Creo que en Colombia tenemos el talento, las ganas, la creatividad para construir las empresas de la nueva economía. De Colombia para el mundo.” añade Castaño.

El desarrollo de este videojuego ya va por su versión 3.2, siendo parte de sus más recientes actualizaciones el modo de multijugador, que brinda la posibilidad de que cuatro jugadores interactúen al tiempo. Esta también incluye chat de voz, para que los gamers puedan comunicarse entre sí durante las partidas.

Le puede interesar: Ms. Pac-Man y los otros nuevos integrantes del Salón de la Fama del Videojuego

“El juego, adicionalmente, cuenta con una versión en español y en inglés y ya presenta descargas en más de 30 países de todo el mundo, a pesar de estar en versiones beta. Es uno de los mejores juegos colombianos, con una tienda en donde los usuarios pueden adquirir a precios razonables, distintos poderes, vidas y otras ventajas que hacen a sus personajes más competitivos en el desarrollo de los distintos niveles de Dashmellow”, detalla la empresa.

Teriun Games espera lanzar próximamente su primer campeonato en línea. A pesar de que su lanzamiento sigue siendo reciente, Dashmellow ya registra más de 10.000 descargas en más de 30 países del mundo.

Los interesados en probarlo pueden hacerlo desde las tiendas de aplicaciones de Android y iOS.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.