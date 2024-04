Consejos para el mantenimiento y el buen uso de los computadores

No colocar el computador cerca al suelo , lo preferible es mantenerlo en un escritorio, limpiando la superficie constantemente, mínimo cada dos o tres días, con un paño húmedo para retirar el polvo.

No utilizarlo en la cama “Algo típico que hacen cuando trabajan desde la casa, es trabajar encima de las cobijas, y peor cuando tienen gatos o perros. Siempre nos llegan clientes a la oficina diciendo ‘mira es que se está sobrecalentando, se me está apagando de la nada, muy raro’ y uno revisa el computador internamente y encuentra una cantidad de pelos impresionante” comentó el ingeniero.

Evitar las bebidas y la comida cerca a los computadores. “Yo he recibido teclados con tinto, gaseosa, residuos de comida, café, y las personas llegan diciéndome por qué no les funciona bien el teclado” expresó de la Peña, quien agregó que cuando se riega una bebida o le entra comida al teclado no es suficiente con limpiarlo rápidamente por encima, hay que destaparlos y limpiar por adentro también, ya que puede quemar otros componentes, en el caso de los portátiles.