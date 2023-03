Contrataciones y despidos: la aparente paradoja en las empresas de tecnología

En las últimas dos semanas, Meta Platforms Inc. anunció que recortaría otros 10.000 puestos de trabajo y eliminaría 5.000 puestos vacantes, Amazon.com Inc. despidió a otros 9.000 trabajadores y el sitio web de búsqueda de empleo Indeed recortó 2.200. Foto: EFE - Marc Arcas

Los despidos masivos en la industria tecnológica de los EE. UU. ahora han reclamado más de 300.000 empleos.

Y, sin embargo, las empresas siguen contratando en áreas que consideran de misión crítica. Los puestos de contrato siguen cobrando salarios de US$120 por hora. La industria no ha visto recortes tan profundos desde que estalló la burbuja de las puntocom, pero Linda Lutton, que ha estado reclutando para firmas tecnológicas desde 1987, dice que no se siente como un fiasco. Por un lado, dijo, las empresas todavía están tomando sus llamadas.

“Estoy en contacto constante con mis clientes de tecnología y nos siguen diciendo: ‘Volveremos’”, dijo Lutton, quien recuerda cómo los clientes dejaron repentinamente de contestar sus teléfonos durante la crisis de las puntocom de principios de la década de 2000 porque había doblado durante la noche. “No he recibido un solo mensaje de un solo cliente que diga: ‘Tenemos que reducir todo’”.

Pase lo que pase con la industria de la tecnología en los próximos meses y años, afectará a toda la economía estadounidense. El sector ahora reclama la mayor parte del valor de mercado en el S&P 500, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del índice. Eso es un aumento del 18% hace una década. La tecnología representa alrededor del 6% del producto interno bruto de EE. UU. y una proporción similar de empleos en todo el país. El salario promedio en tecnología es casi el doble que el del trabajador estadounidense típico.

No hay duda de que el sector tecnológico está bajo presión. En las últimas dos semanas, Meta Platforms Inc. anunció que recortaría otros 10.000 puestos de trabajo y eliminaría 5.000 puestos vacantes, Amazon.com Inc. despidió a otros 9.000 trabajadores y el sitio web de búsqueda de empleo Indeed recortó 2.200. El colapso de este mes de Silicon Valley Bank, que sirvió a aproximadamente la mitad de todas las nuevas empresas en Estados Unidos, ciertamente no ayudará.

Lutton conoce amigos y colegas que luchan por encontrar trabajo en tecnología. Y si bien su firma, Recruiter.com, tiene clientes tecnológicos activos, ella misma no ha reclutado para la industria desde septiembre pasado y, en cambio, ha estado captando clientes en el sector de la salud.

Pero esta no es una industria bajo asedio, dijo Lutton. Es una industria que presiona el botón de pausa después de un atracón de contratación de tres años alimentado por una pandemia que agregó más de 600,000 trabajadores, lo que elevó el empleo total a un récord de 9.16 millones de empleos en 2022, según CompTIA, un grupo comercial.

Incluso después de contabilizar los cientos de miles de trabajadores afectados por los despidos a gran escala que comenzaron a mediados del año pasado, el total de empleos tecnológicos se mantiene aproximadamente un 7 % por encima de los niveles previos a la pandemia, según CompTIA.

Con una recesión que se avecina, las grandes empresas de tecnología están reduciendo su tamaño en áreas que ya no consideran prioritarias. Pero también están duplicando los recursos que se consideran de misión crítica, como la inteligencia artificial, la ingeniería y el desarrollo de software. Los reclutadores que ayudan a las empresas a llenar sus vacantes dicen que el impulso hacia nuevas fronteras, junto con la necesidad de mantener la infraestructura existente, continúa impulsando la demanda de puestos clave al tiempo que afecta a departamentos como recursos humanos y ventas.

La imagen algo matizada podría explicar por qué la tasa de desempleo de la industria se ha mantenido relativamente baja, llegando al 2,2% en febrero, según un análisis de CompTIA. Eso es menos que la tasa del 3,6% en toda la economía de EE. UU., que en sí misma está cerca de la más baja desde 1969.

Ciara Cornette, una reclutadora de diseño de productos en la firma Creative People con sede en Nueva York, todavía está trabajando para cubrir entre seis y ocho puestos a la vez. Eso es menos de los 15 a 20 trabajos que estaba haciendo malabarismos a mediados de 2021. Pero el ritmo actual de trabajo, dijo, demuestra que todavía hay un apetito saludable por el talento.

“Todavía estamos consiguiendo empleos para la gente, todavía tenemos clientes”, dijo Cornette, señalando que el trabajo de reclutamiento en su empresa ha aumentado este mes en comparación con enero. “Para los diseñadores de productos en el espacio de inicio que tienen experiencia en liderazgo, hay un gran mercado para ese tipo de candidato”.

Si bien las empresas aún están contratando, es posible que algunas no estén dispuestas a pagar tanto.

“Microsoft estaba pagando US$90 por hora a los contratistas durante el apogeo, y ahora estás viendo rutinariamente US$45 por hora para alguien con experiencia de doctorado”, dijo Hang Xu, un ex diseñador de experiencia de usuario que dirige la agencia de talento tecnológico Collective Supply en Nueva York. Algunas semanas, dijo, solo ha podido encontrar trabajos para una o dos personas. “Eso no es exactamente lo que esperaba cuando comencé esto”. Un portavoz de Microsoft se negó a comentar.

Steve Witmer, que contrata para la empresa emergente de software ServiceBell de San Diego, dijo que estaba “sorprendido” cuando un gerente de diseño que acababa de ser despedido por Netflix Inc. se acercó a él para un puesto de contratista a corto plazo pagando US$120 por hora. El candidato ganaba al menos 350.000 dólares el año anterior, dijo.

“Normalmente no podría hablar con alguien de Netflix”, dijo Witmer. “Nadie sabe quién es ServiceBell”.

Will McNeil, quien cofundó la junta de trabajo Black Tech Jobs en 2018 en Chicago para ayudar a impulsar la contratación de trabajadores negros, dijo que espera un poco de ajuste en los planes de contratación y expansión de sus clientes en empresas tecnológicas. Pero todavía ve muchas oportunidades de empleo. “Si escribes ‘ingeniero de software’ en LinkedIn, todavía aparecen miles de trabajos”, dijo. “Creemos que la tecnología se recuperará”.

