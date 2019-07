Crash Team Racing Nitro-Fueled un remake para nostálgicos

-Redacción Tecnología

El título, desarrollado por Beenox Studios y distribuido por Activision, se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch desde el 21 de junio para mayores de 10 años, llega para convertirse en el nuevo referente del género de la conducción arcade entrando de nuevo a competir con Team Sonic Racing o Mario Kart 8 Deluxe.

Después de jugarlo durante horas hablaremos de sus características, pros y contras:

En su menú dispone de diferentes modalidades de juego como: arcade, carreras aisladas o torneos, contrarreloj o desafíos en solitario y en cooperativo. Trae novedades sin dejar de ser un clásico, esto quiere decir que los gamers más conservadores podrán activar o desactivar las funciones nuevas si así lo desean. Y por último sus dos opciones más destacadas: su modo historia (el cual nos sorprende con clips introductorios que destacan los colores las nuevas gráficas y escenarios sin perder su esencia) y online, que permite jugar de forma individual o con un amigo desde la misma consola con otros competidores en línea.

¿De qué trata Crash Team Racing Nitro-Fueled?

En CTR Nitro-Fueled, Crash y sus amigos habitan pacíficamente el planeta Tierra hasta la llegada del que se autodenominaría como el ser más veloz del universo, Nitrous Oxide, un extraterrestre que reta a los corredores a quitarle dicho título o someterse a la esclavitud si fracasan.

Si queremos correr contra Nitrous Oxide tendremos que escoger un piloto (el cual podremos cambiar las veces que queramos) y superar diferentes circuitos en cinco zonas, en estas zonas encontraremos minijefes a quienes tendremos que vencer, tal como ocurría en el CTR de 1999 con los Papu Papu o Ripper Roo.

Uno de los puntos a favor es la variedad de personajes, cuenta con 25 de ellos jugables, 10 disponibles desde el inicio, aunque no será fácil identificarnos con alguno físicamente, tendremos la posibilidad de seleccionar al que mejor nos parezca dentro de los cuales están Crash, Pura, Coco, Tiny Tiger, entre otros. Los restantes tendremos que conseguirlos a través del modo aventura o comprándolos con las monedas que ganemos en las carreras. Además de los personajes, el CTR brinda desde un inicio 32 escenarios para su juego, todos los vistos en el Team Racing de 1999 como los de Crash Nitro Kart de 2003.

Dato curioso frente a las gráficas:

Según informan desde MMO Games, esta remasterización alcanza los 60 fotogramas por segundo únicamente en PlayStation 4 Pro y Xbox One X, mientras que las versiones estándar de PlayStation 4, Xbox One y Switch se quedan en los 30 fotogramas por segundo. Un aspecto negativo no menor, ya que al ser un título de carreras, lo mejor es tener como mínimo 60 FPS estables, para no perder ningún detalle a la hora de jugar.

Jugabilidad

Punto importante en todos los videojuegos de carreras, ya que la cohesión de los botones y los movimientos requeridos determinan si ganamos o perdemos. En Nitro-Fueled, tenemos aparentemente una jugabilidad sencilla para cualquier consola, en el caso de Play Station: acelerar con X, lanzar ítems con O, frenar con cuadrado o movernos con el Joystick del mando. Sin embargo, el factor diferencial está en los superderrapes. Los que jugaron la versión de 1999 del videojuego los recordarán. Esta combinación de teclas en un inicio se torna un poco difícil de realizar, pues las físicas del juego se han modificado respecto a su versión de 1999.

Realizar el superderrape es lo que le ha dado un nivel de complejidad y competitividad mayor al videojuego. El cálculo preciso para realizarlo será lo que determine la efectividad de nuestro juego. Para realizarlo, tendremos que tomar una curva y presionar R1, girar un poco nuestro personaje y, cuando salga humo negro del kart, deberemos presionar L1, solo así activaremos el superderrape y posteriormente el turbo, el cual podemos activar en tres ocasiones. Dominar esta técnica será lo que nos lleve a ganar.

Las cajas de ítems serán otro elemento importante a la hora de correr cada carrera, estos se ocuparán de entorpecer el juego de los demás competidores. Lo mejor de estos ítems es que si se usan tácticamente podremos dejar de último a los que ocupen los primeros lugares, justo antes de terminar la carrera. Otro punto a favor de CTR es despierta nuestro espíritu más competitivo y perseverante al presentar tanta dificultad a la hora de rebasar a quienes están más adelante, es aquí donde entendemos la importancia de dominar el superderrape.

A su vez, el nuevo Nitro-Fueled nos brinda la posibilidad de personalizar los vehículos con calcomanías, llantas, pintura o modelo, o cambiar la apariencia del personaje que escojamos. Cabe resaltar que los cambios que hagamos no afectarán el rendimiento de nuestro personaje durante el juego, así no tendremos excusas ni preferencias sustentadas frente a los personajes nuevos o los ya conocidos.