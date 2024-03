¿Cuáles son los géneros de los videojuegos? Estos son los cinco principales

Las portadas de: Need for Speed (carros), EA Sports FC 24 (deportes), Fortnite (Battle Royal), Call of Duty (disparos) y GTA V (mundo abierto). Foto: El Espectador

Tal como ocurre en la industria de la música y el cine, los videojuegos también se agrupan en géneros. Hay que tener muy presente que esta forma de clasificar juegos atiende, en la mayoría de los casos, a las características de jugabilidad y a los modos de juego que ofrece cada título.

Las diferencias visuales, narrativas y de origen no significan un ítem importante para catalogar entregas en géneros. Esto quiere decir que, por ejemplo, los videojuegos de terror son un tipo de juego, pero no un género. En resumen, la manera en que se juegue un título determinará a qué categoría pertenece.

Eso sí, un mismo juego puede pertenecer a más de un género al mismo tiempo, una situación que abre la posibilidad a la interpretación subjetiva de cómo clasificar una entrega y cuantas categorías pueden existir para catalogar videojuegos. Entérese aquí de los géneros principales de los títulos.

Chris Crawford, autor estadounidense del libro The Art of Computer Game Design, propuso la primera clasificación de juegos en 1984. La gran diferencia marcada por el norteamericano fue diferenciar los juegos de los puzzle (rompecabezas), donde se resolvía un conflicto y el juego terminaba.

Crawford encontró nueve categorías que pueden incluir subgéneros, dependiendo de a cuantas clasificaciones pertenezca la misma entrega. Sin embargo, aquí se enunciarán cinco clasificaciones que responde a la manera principal de agrupar videojuegos hoy en día.

Es importante mencionar que no existe un sistema unificado oficial para organizar los diferentes géneros de videojuegos. Además, la comunidad puede llamar con más de un nombre a una misma categoría. Aún no existe una organización o persona que simplifique e iguale la manera de clasificar juegos.

Videojuegos de deportes

Son tal vez de los géneros más jugados por los gamers. Pueden incluirse en la misma categoría de los simuladores deportivos, ya que recrea, lo más real posible, el desarrollo normal del fútbol, baloncesto, automovilismo, beisbol, fútbol americano, hockey, boxeo, ciclismo, entre otros deportes.

Aquí se puede agrupar la saga de F1, MotoGP, NBA, MLB, NHL, NFL o el famoso Gran Turismo de PlayStation. Sin embargo, así como el deporte más popular del planeta es el fútbol, en los videojuegos, la saga más exitosa es la de los antiguamente llamados FIFA, hoy renombrados como EA Sports FC 24. Aunque el estudio japonés Konami también gozó de mucha fama con su saga de Pre Evolution Soccer (PES).

Uno de los aspectos más importante de los juegos de deportes es que estos cuenten con licencias de competiciones, equipos y deportistas de la vida real. Esa característica los convierte en un simulador en su máxima expresión, y los gamers valoran que el título tenga la menor cantidad de diferencias posibles con el deporte que recrea.

Videojuegos de carreras

Estos juegos no hay que confundirlos con los de carreras oficiales. Si bien pueden tener la misma temática de deportes a motor, no tienen los mismos modos de juego porque puede incluir habilidades especiales, competencias imaginarias, vehículos y pilotos que no hacen parte del género de simulación.

Out Run, la saga de Need for Speed y Mario Kart son alguno de los juegos que hacen parte de esta categoría. Estos tres títulos, y muchos otros, comparten la característica de tener como eje principal las carreras, pero cada una con un ambiente diferente y que se aleja de las competencias del género de deportes.

Videojuegos de disparos

Tal vez uno de los géneros más jugados, con más fans y con mucha visibilidad en los eventos de esports. El primero, y el que muchos catalogan como el mejor de la historia, Goldeneye 007 de 1997 era un juego recurrente en los primeros usuarios de PlayStation 2. Sin embargo, hay que dejar claro que hay dos grandes subsecciones dentro de esta categoría. Uno son los títulos de disparos en primera persona (FPS) y las entregas de disparos en tercera persona (TPS).

La diferencia entre FPS y TPS es que en el primero la cámara se ubica en la mira del arma o sobre ella y en la segunda, la cámara deja al descubierto al tirador. Los shooter, como se le conoce en el mundo de los videojuegos, pueden ir desde Gears of War, Halo hasta Call of Duty.

Históricamente, estos juegos han sido criticados por su alto contenido violento y la explícita sangre que muestran. Sin embargo, no dejan de ser los más vendidos por las compañías de videojuegos. Aunque muchos puedan pensarlo, Doom no hace parte de esta categoría, ya que el juego es catalogado como de aventuras, aunque comparta líneas narrativas con los títulos anteriormente mencionados.

Videojuegos de Battle Royal

En español batalla campal, este es uno de los géneros de juegos más importantes durante los campeonatos de esports. Su jugabilidad, que puede incluir o no la categoría de mundo abierto, es muy exitosa en PC’s y celular. Sus grandes exponentes son Free Fire, Fortnite y League of Legends.

Hay gamers que se convierten en profesionales en “arenas”, como se les conoce dentro de la industria, eliminando rivales y obteniendo recompensas que aumentan sus posibilidades de victoria. Sin duda alguna, Battle Royal es una categoría de entregas que está lejos de decir su última palabra y se espera mucho más de este género y de las empresas que lo desarrollan.

Videojuegos de mundo abierto

Es una de las categorías más amplias y con los límites de diferenciación, con respecto a otros géneros, muy difusos. Pero si de algo se puede estar seguro es que son los juegos que más les cuesta desarrollar a los estudios, no solo en dinero, sino también en tiempo. Como su nombre lo indica, no hay una cronología lineal que fuerce a los jugadores a seguir con una única historia, lo que implica que quienes se obsesionan con este género tengan horas casi infinitas de juego.

Los dos videojuegos más vendidos de la historia pertenecen a esta categoría, Minecraft (300 millones de copias) y Grand Theft Auto V (190 millones). Sin embargo, juegos de construcción o batalla en línea también pueden hacer parte de esta categoría. Incluso hay juegos que permiten la construcción de mapas por parte de los gamers, lo que aumenta el universo jugable del título.

En resumen, este género es famoso y muy esperado por las personas porque permite hacer casi cualquier cosa. La saga más famosa de esta categoría, GTA, es el claro ejemplo de esto. Conducir carros, motos, barcos, aviones, practicar deportes, utilizar armas e interactuar con animales son solo algunas de las actividades comunes en los mundos abiertos.

