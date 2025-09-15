¿Cuándo sale el iOS 26 en Colombia? Esta es la fecha oficial de llegada al país

Apple ha confirmado que iOS 26 será compatible con una amplia gama de modelos, incluyendo desde el iPhone 11 hasta los más recientes de la serie 16. Foto: Apple

Apple anunció de manera oficial el lanzamiento de iOS 26, la más reciente actualización de su sistema operativo para iPhone. Junto a esta versión también fueron presentados iPadOS 26, macOS Tahoe 26 y watchOS 26, con los que la compañía busca fortalecer la integración de su ecosistema de dispositivos.

La presentación tuvo lugar el pasado 9 junio durante la conferencia anual de desarrolladores (WWDC 2025), espacio en el que la firma explicó el nuevo rumbo de sus plataformas. Uno de los aspectos más llamativos fue el salto en la numeración, que dejó atrás la serie iOS 18 para dar paso directamente a iOS 26, una decisión que marca un punto destacado dentro de la estrategia de software de Apple.

La compañía confirmó que la versión final de iOS 26 estará disponible a nivel global, incluida Colombia, desde hoy lunes 15 de septiembre de 2025. Esta actualización no solo introduce un rediseño visual más moderno, sino que también incorpora funciones impulsadas por inteligencia artificial, con el objetivo de brindar una experiencia más personalizada, intuitiva y centrada en el contenido.

Las novedades que llegan con iOS 26

Esta actualización llega con una transformación profunda en varios frentes. Uno de los cambios más visibles está en la interfaz, gracias al nuevo diseño denominado Liquid Glass. Esta propuesta gráfica introduce un estilo translúcido y dinámico que hace que los íconos, menús y controles se adapten al contexto y generen una navegación más natural. Según Apple, los usuarios podrán personalizar tanto la pantalla de inicio como la de bloqueo con efectos avanzados y elegir entre el modo claro u oscuro para ajustar la apariencia del sistema a su preferencia.

Las mejoras también alcanzan al apartado de inteligencia artificial. Apple Intelligence amplía sus capacidades con funciones como traducción en tiempo real durante llamadas y mensajes, subtítulos automáticos en FaceTime, creación de emojis personalizados a través de Genmoji, recordatorios generados directamente desde correos electrónicos y acciones inteligentes en la aplicación Atajos, que ahora es capaz de resumir texto o producir imágenes. No obstante, esta herramienta estará limitada a modelos recientes, empezando por el iPhone 15 Pro.

Las aplicaciones integradas en el sistema también reciben cambios importantes. Mensajes incorpora encuestas interactivas y la opción de personalizar el fondo de las conversaciones, mientras que Teléfono ofrece una vista unificada de contactos, llamadas recientes y buzón de voz. Mapas suma la función “Lugares Visitados", que registra las ubicaciones frecuentes y facilita compartirlas con otros, y Safari adopta la estética Liquid Glass en su barra de direcciones, integrándose con la nueva identidad visual del sistema operativo.

Lo que debe tener en cuenta para instalar iOS 26 sin inconvenientes

Actualizar un iPhone a iOS 26 no supone un procedimiento complejo, pero sí conviene preparar el dispositivo con algunos pasos básicos para garantizar que todo marche sin contratiempos. Lo primero es comprobar que el modelo es compatible con la nueva versión, ya que no todos los equipos podrán instalarla.

Un respaldo de la información es esencial. Aunque los fallos durante la instalación son poco comunes, contar con una copia de seguridad en iCloud o en un computador (Mac o PC) asegura que los datos estarán protegidos en caso de imprevistos.

El espacio de almacenamiento también juega un papel importante. Apple recomienda disponer de al menos 10 GB libres, aunque lo ideal es contar con un margen mayor para evitar bloqueos o interrupciones. Otro aspecto importante es mantener actualizado el software anterior: instalar la última versión de iOS 18 antes de dar el salto a iOS 26 puede facilitar la descarga y hacer que el proceso sea más rápido.

Finalmente, se aconseja iniciar la actualización con el dispositivo cargado por encima del 50% o, preferiblemente, conectado al cargador, de modo que no exista riesgo de apagado en medio de la instalación.

Los pasos para actualizar iOS 26 desde un iPhone son los siguientes:

Abrir la aplicación Ajustes en el iPhone. Ingresar en el apartado General. Seleccionar Actualización de software. Esperar a que el dispositivo identifique la disponibilidad de iOS 26, y presionar ‘Actualizar ahora’.

¿Cuáles son los modelos compartibles con iOS 26?

En esta nueva versión del sistema, Apple vuelve a extender el soporte a un amplio rango de dispositivos. La compañía ha confirmado que iOS 26 podrá instalarse en modelos que datan de 2019 y en adelante, lo que asegura que usuarios con equipos de generaciones anteriores no se queden por fuera de la actualización.

El listado completo de iPhone compatibles con iOS 26:

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª y 3ª generación)

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e.

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air.

