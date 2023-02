Desde Dubái, el nuevo celular premium de TECNO llega a las tiendas colombianas

El dispositivo Phantom X2 Pro 5G está equipado con unas dimensiones de 164,6*72,7*8,9 mm y un procesador Octa core 3,05 GHz MediaTek Dimensity 9000. /Cortesía Foto: TECNO

A mediados de diciembre pasado Dubái fue el escenario de lanzamiento del nuevo celular de la línea premium de TECNO, una empresa de tecnología con operaciones en más de 70 mercados a nivel mundial.

En un hotel ubicado en la exclusiva zona turísticas de las Islas Palm, se reunieron medios de comunicación e inversionistas de todo el mundo, directivos de TECNO y amantes de la tecnología. Ahora, menos de tres meses después y con el lema “Más allá de lo extraordinario”, el Phantom X2 llega a las tiendas colombianas como una opción para los que buscan excelente calidad y elegancia.

En términos técnicos, tal vez la característica más importante del Phantom X2 es la alimentación que ofrece el chip MediaTek Dimensity 9000: rendimiento avanzado y eficiencia energética. Sus dos presentaciones (Phantom X2 y Phantom X2 PRO) tienen las mismas dimensiones (164,6*72,7*8,9 mm) y el mismo procesador. El teléfono cuenta con tres sensores para la cámara trasera; el lente principal es de 50MP, el ultra gran angular es de 13 MP y su teleobjetivo es de 50 MP, que es retráctil.

La nueva serie presenta un diseño unibody de doble curva y su versión PRO tiene un detalle coqueto para las generaciones con más consciencia ecológica: su cubierta posterior fue hecha con materiales reciclados del océano de la India. “Buscamos generar conciencia sobre la protección del medio ambiente a través de lo que consumimos”, señaló respecto a eso Cirilo He, Country Manager de TECNO en Colombia. El teléfono tendrá, además, 256 GB de memoria interna y 12 GB de RAM.

La esperanza de la compañía hacia el futuro es ir integrando a este tipo de tecnologías (que usan metales como el litio) la posibilidad del reciclaje. En este caso, cada cubierta recicló 10 botellas de plástico y poner un grano de arena en la adquisición de una responsabilidad ambiental más fuerte.

“Lanzamos al mercado un teléfono que reúne las características revolucionarias ideales enfocadas al sector empresarial, con una cámara retráctil que te permite capturar los mejores momentos y al mismo tiempo; seguimos llevando lo mejor de TECNO a todos los rincones del mundo con servicios de calidad a precios justos”, dijo en el lanzamiento Mario Yang, director de TECNO Latinoamérica.

¿Le suena TECNO?

TECNO comenzó operaciones en Colombia en 2019. Según detalló Cirilo He, la compañía valora como positivo su trayectoria en el mercado nacional. Al cierre de 2022 la firma había logrado un crecimiento de 350% en el país respecto al año anterior. Santiago Gómez, PR Marketing Manager de TECNO, reconoce que al inicio no existía un optimismo respecto a cómo acogerían los colombianos a la marca, en especial por la competencia que se vive en el mercado de celulares.

“Sin embargo, TECNO, se propuso, como lo ha hecho a nivel mundial, revolucionar el concepto de tecnología no solamente a través del diseño, porque muchas personas nos miran por eso, sino a través también de la tecnología que implementan los equipos. Afortunadamente eso se ha logrado y los colombianos ahora pueden contar con unos equipos innovadores y completos”, cuenta Gómez.

La estrategia para ganar terreno en el país se ha centrado en los nichos. “Antes de traer un producto a Colombia, hacemos un estudio de información e investigación. No queremos tener producto de sobra. Eso no importa. Queremos llegar a las personas que tienen un tipo de necesidades tecnológicas y a quienes realmente les interesa una opción como la que ofrecemos”, agrega Gómez. La compañía se precia además de tener un soporte de clientes que no pasa por intermediarios (el cliente contacta directamente a la compañía en tiempos ágiles) y de una garantía de 13 meses.

Con cualquier celular TECNO, se incluye un ecosistema completamente tecnológico. “Hay aplicaciones y usos exclusivos que van con nuestra marca que la gente necesita aprovechar. Es una integración que le da a los usuarios más que un celular”, finaliza Gómez. Con la nueva innovación en la línea Phantom, TECNO espera seguir ganando terreno en Colombia. El celular ya está disponible en LAS tiendas tecnológicas del país.