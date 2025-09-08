¿Dónde y cuándo ver el evento de presentación del iPhone 17?

Apple le dará la bienvenida a su nuevo iPhone 17 este septiembre de 2025. Foto: WIRED

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como ya es costumbre, septiembre es sinónimo de Apple, pues es el mes elegido por la tecnológica estadounidense para su lanzamiento más importante del año. Esta vez es el turno para el iPhone 17 y sus otras tres versiones, destacándose el iPhone 17 Air como el más novedoso. Será el smartphone más delgado en la historia de Apple.

Precisamente este nuevo dispositivo móvil llega como remplazo del iPhone 16 Plus, una versión más grande que el iPhone 16, pero a la par en prestaciones técnicas. Eso sí, posee una batería mayor autonomía que la versión estándar y una pantalla de 6,7 pulgadas. En tamaño, muy cercano al iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Sin embargo, la manzana mordida quiere dejar atrás sus teléfonos móviles de 2024 para darle la bienvenida a sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Esta es la fecha y horario del Apple Event, la transmisión en vivo de la compañía norteamericana en la que presentará sus nuevos celulares.

¿Dónde se podrá ver el Apple Event del iPhone 17?

El streaming de presentación del nuevo iPhone 17 y toda su familia de dispositivos se podrá disfrutar a través del canal de YouTube de Apple. Eso sí, prepárese para escuchar en inglés o leer subtítulos porque el evento será transmitido en ese idioma.

Aunque es posible que haya otros anuncios, presentaciones o lanzamientos ajenos a la nueva familia de smartphones, se espera que la mayoría del tiempo esté dedicado al iPhone 17, todas sus características y que tanto se va a diferenciar de su antecesor.

Además, hay mucha expectativa respecto al diseño del nuevo habitáculo de las cámaras en los modelos Pro. Según algunas filtraciones previas al Apple Event, este será más grande y robusto en comparación con la del iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

¿Cuándo será el Apple Event del iPhone 17?

Finalmente, el evento de presentación del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max será el martes 9 de septiembre de 2025. De acuerdo con Apple, el en vivo comenzará a las 12 del día, hora colombiana, aun sin conocerse su hora de finalización.

Otras de las noticias importantes que se esperan del Apple Event son el costo de los nuevos celulares. Aunque es poco probable, a juzgar por la línea a la que viene a remplazar, muchos usuarios de la manzana mordida esperan que el nuevo iPhone 17 Air tenga un precio más parecido al del iPhone 16e que al del iPhone 16 Plus.

Vale la pena recordar que la versión 16e fue un éxito comercial sin precedentes para Apple, posicionándolo, por primera vez desde 2012, como el mayor vendedor de celulares en el mundo, superando a su eterno rival y quien era el líder del mercado desde hace 13 años, Samsung.