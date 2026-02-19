Drones salvavidas y sensores que alertan calidad del agua: así son las playas inteligentes

Uruguay ya cuenta con playas inteligentes con tecnología aplicada para el salvamento marítimo. Foto: Montevideo Inteligente

Las llamadas playas inteligentes o smart beaches comienzan a ganar popularidad en distintos lugares del mundo. Estos son espacios costeros que incorporan tecnología avanzada para mejorar la sostenibilidad, la seguridad y la accesibilidad de los visitantes en tiempo real. Los sensores que monitorean la calidad del agua, los sistemas de análisis con Inteligencia Artificial (IA) y los drones capaces de asistir en rescates son algunas de las herramientas que marcan esta nueva experiencia de ir a la playa.

Países de Europa como España ya cuentan con iniciativas consolidadas en este modelo de playas. Mientras que en Latinoamérica, Uruguay se ha sumando recientemente a la tendencia con iniciativas que combinan monitoreo ambiental y tecnología aplicada al salvamento marítimo.

Según informó el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, el país avanza en la modernización de su sistema de control costero a través de la actualización de una boya meteorológica instalada en Punta Carretas, uno de los sectores más turísticos de Montevideo.

El proyecto, denominado “Modelo predictivo en tiempo real de la calidad bacteriológica de las playas”, busca pasar de un esquema reactivo, que actúa cuando el problema ya ocurrió, a uno anticipatorio, capaz de prever alteraciones en la calidad del agua.

A los sensores que ya registran viento, corrientes, oleaje y temperatura, se sumarán dispositivos que medirán salinidad, pH, presión y variables biológicas como clorofila y fluorescencia, fundamentales para detectar la presencia de cianobacterias y materia orgánica.

La entidad también informó que se realizó en la playa del Cerro la primera demostración en América de un dron salvavidas, una tecnología que ya ha sido utilizada en Europa. En una situación simulada de emergencia, el dispositivo despegó, localizó a la persona en el agua y liberó un flotador autoinflable que se activó al contacto con el mar, permitiendo sostener la flotación mientras el equipo humano completaba el rescate.

El dron, equipado con ocho motores y materiales resistentes a la salinidad y al viento, puede alcanzar hasta 85 kilómetros por hora y actuar en menos de cinco segundos, un margen decisivo en situaciones críticas. Desde el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente indicaron que la tecnología no reemplaza a los guardavidas, sino que complementa su labor y mejora los tiempos de respuesta.

Tras la prueba, las autoridades iniciarán una evaluación técnica y estudiarán posibles ajustes normativos para su implementación. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la seguridad y la gestión ambiental en las playas.

¿Qué es una playa inteligente?

Una playa inteligente puede definirse como un destino turístico que integra tecnologías de medición, sensorización, conectividad y análisis de datos para convertirse en un espacio más sostenible, seguro y accesible.

De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, sus pilares suelen agruparse en tres ejes:

Sostenibilidad: uso de tecnología para proteger los ecosistemas marinos y gestionar de manera responsable los recursos naturales.

Accesibilidad: mejora del acceso físico a las instalaciones y garantía de servicios digitales inclusivos.

Seguridad: prevención de riesgos sanitarios y ambientales, optimización de rescates y gestión de factores como tráfico o zonas de estacionamiento.

La experiencia uruguaya muestra cómo la tecnología puede fortalecer la seguridad y el cuidado ambiental en las playas.

