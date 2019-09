El 90 % de colombianos busca noticias en internet, y otros destacados de Andicom 2019

Pedro Mendoza

El 64 % de los colombianos usa internet, un 44 % lo utiliza para hacer reservas de viajes, el 16 % juega en línea y un 91 % busca noticias, estas cifras corresponden al estudio comparativo 2017-2019 para conocer cómo es el consumidor digital colombiano, realizado por Cintel, y que fue presentado durante Andicom, el congreso internacional de TIC, que comenzó este miércoles en Cartagena.

“En últimos dos años (2017 – 2019) se incrementó significativamente el nivel de uso de aplicaciones para las actividades cotidianas de las personas, como compras en línea, solicitar servicios o consultar noticias y el uso de las redes sociales. Cada vez más, el consumidor digital colombiano adquiere un nivel de madurez en el uso de herramientas y aplicaciones en sus actividades diarias y es un usuario que está más informado y exige mejores servicios. Este es un punto muy importante que confirma el potencial que tienen los consumidores en ser jalonadores de la transformación digital”, dice el informe que fue presentado por Mario Castaño, director técnico de Cintel.

El desarrollo y la importancia de las nuevas tecnologías, así como las cifras que maneja el sector a nivel global son varios de los temas que se desarrollarán en el Congreso Andicom, que cumple 34 años y que se llevará a cabo hasta el próximo 7 de septiembre.

En la inauguración, el presidente Iván Duque se refirió al proceso que lleva el país en las nuevas tecnologías. El mandatario afirmó que se espera llegar a 2022 con un cubrimiento del 70 % con internet de alta velocidad en los hogares y dejar "una ruta para llegar a ese 100 %, pero haciendo la transición de Colombia hacia el 5G, que va a traer revoluciones en materia social”.

Le puede interesar: ¿Qué se puede esperar de la tecnología de redes 5G?

Destacó uno de los logro de su gobierno, la sanción de la Ley TIC, que, según él, “permite tener una regulación convergente, resolver las disparidades regulatorias, estimular la inversión, dar horizontes de más de 10 años, buscar, adicionalmente, una ampliación rápida de inversión para que Colombia se sitúe en el 5G”, agregó Duque. Esta ley, sin embargo, se encuentra demandada ante la Corte Constitucional por ciudadanos que consideran que la nueva institucionalidad del sector no garantiza la independencia del regulador.

Le puede interesar: Ley TIC: mientras el Gobierno la celebraba, otros demandaban su inconstitucionalidad

China, el país invitado

En el stand de China se encuentran diez empresas líderes en desarrollo tecnológico e industrial de sectores como inteligencia artificial, electrónica de consumo y comunicación 5G, una muestra de las innovaciones de este país, referente en los desarrollos y evolución del nuevo mundo digital.

Le puede interesar: Trump quiere que Estados Unidos gane la "carrera" del 5G

Wang Xinzhe, ministro de Industria y Tecnologías de la Información de China, le dijo al auditorio que Andicom abarca varios sectores de las TIC, lo que ha proporcionado una gran plataforma para el intercambio comercial en esta industria, “motivo por el cual se ha transformado en uno de los congresos de las tecnologías de la información y la comunicación más importantes en América Latina”.

El gobierno chino concede gran importancia al desarrollo y la calidad de la industria de la información. En 2013, se implementó en forma la banda ancha, la red de 4G, que ha cubierto a más del 99 % de la población, alcanzando 1.130 millones de usuarios.

Con relación a la red de fibra óptica se encuentra en todas las ciudades y un “77,1 % de usuarios lograron 100 megabytes por segundo en tasa de acceso. El 6 de junio, China concedió oficialmente la licencia comercial de 5G, acelerando la infraestructura de red y acentuando una base sólida para la transformación digital”, afirmó Xinzhe.

¿Cómo está Colombia en temas de tecnología?

Jaime Ramírez, director de Mercado Libre para la región Andina, afirmó a El Espectador que el país tiene una expansión del 23 % anual con relación al comercio electrónico. “Se ha venido expandiendo en esa tasa en los últimos años. Sin embargo, si se mide la penetración que tiene el comercio electrónico dentro de las ventas totales de retail del país se mantiene muy bajo, dentro del 1,2 y 1,5 %, en comparación con países más desarrollados, como Estados Unidos, que está dentro de un 12 o un 15 % o, incluso China, que es el país más desarrollado en ese aspecto al estar alrededor de un 30 %”.

Pero, ¿qué pasa con los que no están conectados, que poco o nada saben de ciudades inteligentes, internet y otros temas? Sergio Scarabino, representante para Suramérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, el brazo de las Nacional Unidas para este asunto), dijo que el desarrollo económico y social viene con la extensión de los beneficios de las tecnologías. “Se habla de la tendencia de que el 70 % de la población mundial está viviendo en ciudades, pero no hay que olvidar el otro 30 %. Más del 50 % de la población mundial está conectada a internet, y tampoco hay de que olvidarse del otro 50%, porque, si no, la brecha que hoy existe por el hecho de que unos estén conectados y otros no se va a profundizar de una manera exponencial”.

El factor educativo

La educación es muy importante para esta revolución digital. Un informe publicado en 2018 por el Consejo Nacional de Ciencia (NSB), de la National Science Fundación, dice que en China casi la mitad de todos los títulos otorgados se encuentran en el campo de la ciencia y la tecnología. “Desde 2000, el número de licenciaturas en ciencias e ingeniería otorgadas en China ha aumentado un 300 %”.

Jeff Maggioncala, CEO de Coursera, una plataforma de educación virtual masiva, afirmó que los niños son importantes en la educación de las nuevas tecnologías. “Ellos necesitan tener una formación básica de conocimientos de lectura, escritura, matemáticas, y así poder sacar provecho de las posibilidades que les entrega el internet para reducir la brecha educativa y laboral de los países”.

Andicom también servirá para la audiencia pública que realizará este jueves, 5 de septiembre, sobre el proyecto de resolución de la subasta de la banda de espectro de 700 MHz, la más esperada por los operadores en los últimos años para poder terminar de desplegar la tecnología 4G.

Le puede interesar: Gobierno espera subastar frecuencias más esperadas por operadores móviles al final de 2019

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.