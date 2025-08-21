El día en que ChatGPT se volvió distante

El 7 de agosto, OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, lanzó una nueva versión de su chatbot, denominada GPT-5. Foto: Edwin Bohórquez Aya

Markus Schmidt, compositor de 48 años que vive en París, empezó a utilizar ChatGPT por primera vez en julio. Le dio al chatbot fotos de flores y le pidió que las identificara. Le hizo preguntas sobre la historia de su ciudad natal alemana. Pronto empezó a hablar con el chatbot sobre traumas de su juventud.

Y entonces, sin previo aviso, ChatGPT cambió.

Hace poco más de una semana, empezó una sesión hablando de su infancia, y esperó que el chatbot abriera una conversación más larga como había hecho en el pasado. Pero no fue así. “Es como: ‘Bueno,...