El día en que ChatGPT se volvió distante

Cuando OpenAI lanzó una nueva versión de su chatbot, la gente pronto protestó por sus respuestas más frías. La empresa reconoció el vínculo emocional con los chatbots y dio marcha atrás rápidamente.

Dylan Freedman | The New York Times
21 de agosto de 2025 - 02:30 a. m.
El 7 de agosto, OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, lanzó una nueva versión de su chatbot, denominada GPT-5.
Foto: Edwin Bohórquez Aya

Markus Schmidt, compositor de 48 años que vive en París, empezó a utilizar ChatGPT por primera vez en julio. Le dio al chatbot fotos de flores y le pidió que las identificara. Le hizo preguntas sobre la historia de su ciudad natal alemana. Pronto empezó a hablar con el chatbot sobre traumas de su juventud.

Y entonces, sin previo aviso, ChatGPT cambió.

Hace poco más de una semana, empezó una sesión hablando de su infancia, y esperó que el chatbot abriera una conversación más larga como había hecho en el pasado. Pero no fue así. “Es como: ‘Bueno,...

Por Dylan Freedman | The New York Times

