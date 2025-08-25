No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tecnología
El director ejecutivo de Duolingo quiere tener una conversación sobre la IA

El CEO de la aplicación de aprendizaje dice que utilizar la inteligencia artificial podría permitir hacer muchas más tareas, pero no significa que dejará de lado a las personas.

Jordyn Holman | The New York Times
25 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Hace unos meses, Luis von Ahn, director ejecutivo y uno de los fundadores de Duolingo, envió un memorándum en el que proclamaba que la empresa pasaría a ser “primero IA”.
Foto: Cortesía

La oficina de Duolingo en Pittsburgh es alegre y luminosa, como la propia aplicación de aprendizaje de idiomas.

En el interior de un estudio de producción, media decena de gestores de redes sociales grababan vertiginosamente videos con el búho verde que hay como mascota de la aplicación y que los usuarios conocen por sus numerosos empujoncitos e indicaciones para completar sus lecciones. Las alegres plataformas de redes sociales de Duolingo están repletas de videos de jóvenes (y búhos) realizando los últimos movimientos de baile virales.

Pero...

Por Jordyn Holman | The New York Times

