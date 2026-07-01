El efecto Xiaomi en Colombia: cómo el líder del mercado revoluciona el segmento premium

Como parte de su estrategia, Xiaomi Colombia eligió a Richard Ríos como embajador de la Serie Xiaomi 17T. Foto: Cortesía Xiaomi

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Xiaomi Colombia vive una nueva etapa enfocada en fortalecer su posicionamiento en el segmento premium. Su liderazgo durante el primer trimestre del año, cuando alcanzó el 32 % de los despachos de teléfonos inteligentes en el país, es el reflejo de su estrategia que busca acercar al mercado colombiano los productos más avanzados de su portafolio global, que incorpora características de alta gama en diferentes rangos de precio.

Esta apuesta también se refleja en la experiencia de marca. Desde los eventos de lanzamiento hasta sus tiendas oficiales, la compañía busca ofrecer espacios que permitan a los consumidores conocer de primera mano su ecosistema y la integración entre sus dispositivos.

“Colombia es uno de los mercados más dinámicos y exigentes de Xiaomi en Latinoamérica, pero también uno de los que mayor crecimiento y relevancia ha alcanzado”, afirma Diego Wu, Country Manager de Xiaomi Colombia, quien además agrega que “este crecimiento global nos respalda y nos permite traer al país una oferta de valor sofisticada, diseñada para quienes no solo buscan especificaciones técnicas, sino un verdadero estatus de estilo de vida premium”.

Xiaomi Fans: una comunidad que crece en Colombia

Dentro de la estrategia de la compañía resalta la comunidad de Xiaomi Fans. En Colombia ya supera los 730.000 miembros registrados, lo que la convierte en la cuarta más grande del mundo para la marca. Además de su actividad en plataformas digitales, la empresa ha fortalecido el contacto con sus seguidores mediante clubes presenciales en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

“Nuestros Xiaomi Fans no son solo usuarios; son la comunidad que actúa como nuestro principal validador y el ‘termómetro’ real del mercado. Gracias a su retroalimentación diaria, sabemos con precisión cómo se reciben nuestros productos”, explica Wu.

La compañía explica que esta comunidad sigue de cerca los lanzamientos internacionales. También, que demuestra un interés creciente por contar en Colombia con las innovaciones más recientes del portafolio de Xiaomi, sobre todo aquellas del segmento premium.

Serie Xiaomi 17 y 17T: el nuevo estándar del lujo tecnológico

A nivel global, Xiaomi ocupa el tercer lugar entre los fabricantes de smartphones. En Colombia, esa posición se refleja en la llegada de nuevos dispositivos dirigidos a distintos perfiles de usuarios. La Serie Xiaomi 17 está orientada para aquellos que buscan un dispositivo que se enfoque en la fotografía, el diseño y en un rendimiento de alta gama.

De igual forma, la Serie Xiaomi 17T (17T y 17T Pro) propone poner al alcance de más usuarios todo el poder de su ecosistema premium en modelos asequibles. Esta es una propuesta que no hace concesiones y destaca por su excelencia en diseño, su avanzada experiencia tecnológica y su calidad fotográfica.

Richard Ríos: rendimiento premium con sello colombiano

Como parte de su estrategia, Xiaomi Colombia eligió al futbolista colombiano Richard Ríos, quien milita en el Benfica de Portugal, como embajador de la Serie Xiaomi 17T. Según la compañía, la alianza busca asociar el rendimiento deportivo de alto nivel con los atributos que promueve la línea de dispositivos.

El desempeño de Richard Ríos en el balompié europeo demuestra valores como disciplina, potencia y constancia, elementos con los que Xiaomi busca fortalecer el posicionamiento de su portafolio premium en el mercado colombiano.

Ecosistema “Human x Car x Home” y proyección de cierre de año

La estrategia de Xiaomi también se respalda en el desarrollo de su ecosistema “Human x Car x Home”. Cuenta con más de 1.1 millones de dispositivos IoT conectados a nivel global e integra soluciones para el hogar inteligente, la salud y el estilo de vida.

El respaldo a este ecosistema premium incluye una gran inversión global de RMB 60,000 millones en inteligencia artificial durante los próximos tres años. Para el usuario colombiano de gama alta, esta inversión no es una promesa futura, sino una realidad tangible a través de la integración de Xiaomi HyperOS 3 y la avanzada plataforma Xiaomi HyperAI.

Actualmente, Xiaomi cuenta con seis tiendas propias en Colombia. Allí, sus clientes pueden conocer el funcionamiento de su ecosistema de dispositivos conectados. Para lo que resta del año, la empresa proyecta ampliar su presencia con nuevos puntos de venta y continuar fortaleciendo su portafolio premium.