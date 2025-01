El futuro del marketing: cómo la IA está cambiando las estrategias publicitarias

Un estudio realizado por Canva reveló que el 96% de ellos se sienten cómodos con el auge de la IA, y el 80% ya la consideran esencial. Foto: Getty Images/iStockphoto - scyther5

La inteligencia artificial cada vez tiene más preponderancia en diferentes campos de la sociedad, y los negocios cada vez capitalizan más las nuevas tecnologías. En el marketing avanza a un ritmo sin precedentes con miras a transformar por completo la forma en que las empresas crean, gestionan y distribuyen sus estrategias publicitarias.

En un entorno altamente competitivo y en constante evolución, la IA se convirtió en una herramienta clave para optimizar recursos, personalizar experiencias y maximizar el retorno de inversión (ROI). Según un informe de MarketsandMarkets, el mercado global de publicidad basada en IA experimentará un crecimiento anual del 29,6 %, alcanzando los 13.000 millones de dólares para el año 2026.

En el contexto de Colombia y Latinoamérica, la adopción de la IA en el marketing está promoviendo avances significativos para que pequeñas agencias y productoras compitan en igualdad de condiciones con grandes corporaciones. Esta democratización del acceso a tecnologías avanzadas está impulsando la creatividad y fomentando una mayor innovación en el sector. De hecho, un estudio realizado por Canva, en el que participaron más de 4.000 líderes creativos y de marketing, reveló que el 96 % de ellos se sienten cómodos con el auge de la IA, y el 80 % ya la consideran esencial para su trabajo.

Más allá de la eficiencia operativa, la IA modificó el rol de los equipos de marketing al reducir significativamente las tareas repetitivas, con un 78 % de los líderes creativos destacando este beneficio. Además, el 73 % afirma que las herramientas de IA generativa potenció la creatividad de sus equipos, con la generación de nuevas oportunidades para la exploración de ideas y conceptos innovadores. No obstante, a pesar de su creciente influencia, persiste un escepticismo respecto a su capacidad de superar la creatividad humana, ya que solo el 47 % de los encuestados considera que la IA podrá reemplazar a los humanos en la creación de imágenes visuales en los próximos cinco años.

En definitiva, el futuro del marketing en 2025 estará marcado por la creciente sinergia entre la IA y la creatividad humana, permitiendo a las marcas ofrecer experiencias hiperpersonalizadas y estrategias más eficientes. Las empresas que adopten esta tecnología no solo mejorarán su competitividad, sino que también jugarán un papel clave en la evolución de la industria creativa en la región.

Jonathan Specktor, experto en marketing y CEO de Plan(9)Media, productora audiovisual colombiana, habló con El Espectador sobre el equilibrio creativo entre el humano y la IA, los tipos de herramientas que brinda esta tecnología y los desafíos éticos que enfrentan las marcas con su implementación.

¿Cómo considera que la inteligencia artificial transformó las estrategias de marketing en los últimos años y cómo proyecta su impacto para 2025?

La llegada de herramientas como los modelos de lenguaje (LLM) y generadores de contenido visual en 2023 marcó un antes y un después. Pasamos de la curiosidad inicial a tener apps como ChatGPT en nuestros celulares, optimizando el rendimiento diario de las personas. Hoy, generar imágenes a partir de texto, crear videos o diseñar estrategias en tiempo récord es una realidad, algo que parecía imposible hace apenas unos años.

Para 2025, imagino un panorama donde las empresas no solo usarán IA para tareas específicas, sino que esta creará herramientas personalizadas que automatizarán procesos complejos. Incluso, tendremos “compañeros de trabajo” 100 % basados en IA que se integrarán completamente a los equipos humanos. Este salto acelerará la

¿Qué herramientas de IA considera esenciales hoy para optimizar procesos creativos y operativos en marketing?

En el ámbito creativo, herramientas como Midjourney y Runway son fundamentales. Permiten visualizar ideas de manera rápida y convertir conceptos abstractos en representaciones concretas, lo que ahorra tiempo y fomenta la exploración creativa.

En la parte operativa, los asistentes de texto como ChatGPT son esenciales para tareas como la redacción de copys, la segmentación de audiencias o incluso para personalizar propuestas comerciales. Estas herramientas no solo optimizan procesos, sino que abren posibilidades para abordar proyectos con mayor flexibilidad y creatividad.

Ejemplo: Una marca puede visualizar una campaña completa usando IA, desde los visuales hasta la redacción del mensaje, en solo horas. Esto antes hubiera tomado semanas.

¿Cómo equilibran las empresas el uso de IA con la creatividad humana en la creación de campañas publicitarias?

El equilibrio está en la colaboración. La IA puede automatizar procesos y realizar tareas complejas, pero la creatividad humana sigue siendo esencial para aportar la visión estratégica, la emoción y el entendimiento cultural que hace única a cada campaña.

Lo que veo es que las personas desplazadas por estas tecnologías tendrán más espacio para enfocarse en roles artísticos y culturales, mientras las máquinas se encargan de los aspectos más operativos. En campañas publicitarias, este balance genera colaboraciones donde la tecnología potencia lo que los humanos imaginan, pero no sustituye su capacidad de soñar.

¿Cómo ayuda la IA a personalizar la experiencia del cliente y mejorar la segmentación de audiencias?

La IA permite crear contenido a la medida del usuario, adaptándose a sus intereses en tiempo real. Por ejemplo, podríamos llegar a un punto donde dos personas nunca reciban el mismo anuncio, porque la IA diseñará piezas personalizadas basadas en sus datos y preferencias.

En la segmentación, la IA analiza patrones de comportamiento en segundos, lo que facilita identificar nichos específicos y diseñar mensajes que realmente conecten con esas audiencias. La personalización no será un lujo, será la norma.

¿Cuáles son los principales desafíos éticos y creativos que enfrentan las marcas al implementar IA en sus estrategias?

Uno de los mayores retos es la protección de los derechos de los artistas y modelos. Es importante que haya regulaciones claras para evitar que las marcas dependan completamente de la IA para emular personas reales sin su consentimiento.

También está el desafío de mantener la autenticidad en las campañas. La IA puede generar contenido impresionante, pero si las marcas no lo usan con un enfoque ético y genuino, el público puede percibirlo como falso o desconectado.

¿Qué riesgos existen para las empresas que no adoptan la IA en sus procesos de marketing?

Las empresas que no adopten IA corren el riesgo de quedarse rezagadas frente a la competencia. La IA no solo optimiza costos, sino que permite reaccionar rápidamente a cambios en el mercado y personalizar mensajes con una precisión que antes no era posible.

De igual forma, estas empresas podrían perder relevancia en un entorno donde las audiencias esperan contenido fresco, adaptado y en tiempo real. Es como quedarse con un mapa en papel cuando todos usan GPS.

¿Cree que en el futuro la IA podría superar la creatividad humana en la generación de contenido visual o narrativo?

La IA ya puede generar contenido visual y narrativo impresionante, pero no creo que supere la creatividad humana en su esencia. Puede replicar estilos y patrones, pero carece de la emoción, la intuición y la conexión cultural que los humanos aportan.

Lo que sí veo es que la IA se convertirá en una extensión de la creatividad humana, ayudando a las personas a plasmar ideas que antes eran imposibles de ejecutar. Será más como un compañero creativo que como un reemplazo.

¿Qué tendencias emergentes en IA y marketing cree que serán clave en Latinoamérica en los próximos años?

Latinoamérica tiene una gran oportunidad en la creación de contenido personalizado y accesible gracias a la IA. Herramientas que permitan adaptar mensajes a los contextos culturales de cada país serán clave.

Además, veo una tendencia hacia la integración de IA para contar historias interactivas, donde el usuario pueda decidir cómo se ve el contenido que consume, como crear su propia película o serie en tiempo real. Esto no solo revoluciona el marketing, sino también el entretenimiento.

