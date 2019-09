Ahora, en MTV Digital Studios

El hombre que armó digitalmente a Lego

Pedro Mendoza.

Una foto en blanco y negro es la portada del sitio web de Lars Silberbauer, considerado uno de los hombres más influyentes e innovadores del continente europeo en los últimos años.

Trabajó por más de siete años en Lego, pero no propiamente creando juguetes. Silberbauer es el creador del éxito global de Lego en redes sociales y plataformas de video como Youtube. Ahora se desempeña como vicepresidente sénior de MTV Digital Studios. En Nueva York contestó en exclusiva unas preguntas que le envió El Espectador.

Nació en Dinamarca y afirma que su educación la obtuvo porque muchos daneses pagaron sus impuestos: “Mis padres no eran ricos, pero gracias a la sociedad pude ir a la mejor universidad y obtener una buena educación”. También dice que prefiere que lo despidan de su trabajo por algo que hizo que por algo que no hizo: “El 99 % solo sigue la línea. Se necesita contratar a las personas que están listas para no seguirla”.

Silberbauer estará esta semana en Cartagena. Es uno de los invitados a Andicom 2019, evento de las industria TIC que cumple 34 años. Manuel Martínez, director ejecutivo de Cintel, responsable de la organización de este congreso, señaló que “para este año hemos identificado cómo Andicom se convierte en una caja de herramientas para apoyar la transformación digital que conlleva la activación de los negocios”. China es el país invitado de honor al congreso.

¿Hay alguna fórmula para lograr capacidad de liderazgo en el mercadeo?

El secreto está en la gente. El recurso más increíble son los seres humanos. Pero se debe comprender cómo desbloquear los recursos y eso es mediante entrenamiento, delegación y empoderamiento.

Cómo le va mejor: ¿con la música (en MTV) o los juguetes (Lego)?

La música está hecha con juguetes. Estoy seguro de que la primera música en la Edad de Piedra salió de personas que jugaban con juguetes y se preguntaban cómo sonaban. Todo es lo mismo.

Usted trabajó en TV y seguramente entendió que la imagen es muy importante para las redes sociales. ¿Cómo logró posicionar a Lego aprovechando su experiencia?

Los canales son lo menos importante, lo más importante es la persona y saber cómo quiere el consumidor tener experiencias. Si eso se hace a través de un dispositivo, una marca debe estar allí con una oferta buena y que brinde tanto valor que las personas la estén buscando, recomendando y compartiendo.

¿Cómo es su trabajo actual en MTV? ¿Cómo logra posicionar una marca reconocida en el pasado, cuando era la reina en los medios clásicos?

No puedo discutir proyectos actuales.

Constantemente escuchamos de la deslealtad de las audiencias. ¿Cómo engancharlas y volverlas leales, para que se queden? ¿Es utópico?

La generación de los baby boomers estaba feliz frente a la TV. Los millennials y la generación Z quieren ser el centro de sus propias vidas. Creo que eso es muy justo. Las personas y no las marcas deberían ser el centro de nuestras vidas. Si marcas como Lego pueden jugar un papel importante en las vidas de las personas, entonces están en un buen lugar. Pero todos deberíamos ser el centro de nuestras propias vidas.

Dice el portal The Holmes Report, “Lars es una de las 25 personas más innovadoras e influyentes en Europa”. ¿Cómo se logra esto?

Haga lo que siente que es correcto, no lo que otros sienten que es correcto. Siempre es fácil hacer lo mismo. Y confíe en usted. A la mayoría de las empresas no les gusta la gente que dice “hagámoslo diferente”. Si dices eso, entonces estás en problemas. Pero mi mentalidad siempre ha sido: prefiero que me despidan por algo que hice que por algo que no hice. El 99 % solo sigue la línea. Se necesita contratar a las personas que están listas para no seguirla.

Le propongo que hagamos un plato de comida. Los ingredientes son creatividad, equipo de trabajo, recursos financieros, oportunidad, marketing, medios, redes sociales y algo de malicia. ¿Qué porcentajes pondría en su receta?

En digital, todos los días tienes nuevos clientes, por lo que no hay receta. Es más como ser un surfista y encontrar la próxima ola. Todo será diferente. Sin fórmula, sin receta. Lo único importante eres tú para manejar el cambio, improvisar y surfear.

Viendo su Twitter, me llama la atención su posición política frente a lo que sucede en el mundo. ¿Qué tan influyentes son las decisiones políticas de líderes como usted?

Nací en Dinamarca, y nunca hubiera tenido la educación que obtuve si no fuera porque muchos daneses pagaban sus impuestos. Mis padres no eran ricos, pero gracias a la sociedad pude ir a la mejor universidad y obtener una buena educación. Todavía me siento muy agradecido por eso, así que trato de ayudar a los demás. Pero también quiero recordarles a las personas que tienen el privilegio de tener educación y bienestar que lo tomen con mucho agradecimiento. Quienes tienen la suerte de crecer con educación no necesitan sentirse culpables, pero sí deben ayudar a otros que son menos afortunados. No entiendo a las personas que no lo hacen. Apoyen a Iamthecode, que es una fundación que ayuda a niñas desfavorecidas a convertirse en emprendedoras digitales.

¿Qué sabe de Colombia y qué espera de su encuentro en Cartagena en Andicom 2019 la próxima semana?

¡He estado en Colombia antes y me encanta! Esta vez quiero bucear y ver qué hay debajo de la superficie. ¡Disfruto mucho de Colombia!

¿Se siente orgulloso de Lego TV y Lego Youtube? ¿Qué tan difícil fue dejarlos y cómo los ve ahora desde afuera?

Me enorgullece haber dejado la compañía como la número uno en creación de marca en Youtube y la marca más atractiva digitalmente. Espero que no pierdan el enfoque. Se trata del consumidor y los fanáticos de Lego. También espero que el equipo se atreva a arriesgarse. Me parece que están jugando a lo seguro, y seguro no será suficiente en este mundo. El riesgo de no correr riesgos es demasiado grande.

Para terminar, ¿qué tantos juguetes de Lego armó en su infancia, aún juega con las figuras?

Siempre hago una gran construcción de Lego con mi hermano cada Navidad.