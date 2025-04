El iPhone 16E pone a Apple por primera vez liderando las ventas

El iPhone 16E fue lanzado al mercado el 28 de febrero de 2025 y llegó a Colombia el 7 de marzo. Foto: Apple

El 9 de enero de 2007, Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple, presentó el primer iPhone de la historia. El evento, llevado a cabo en la convención Macworld de San Francisco, se convertiría en una de las revoluciones tecnológicas más influyentes del mundo y el comienzo de una marca de prestigio y calidad.

Al primer smartphone de Apple le siguieron los modelos 3G, 4, 4s, 5, 6, 6 Plus, 7, 8, X, Xr, Xs, 11, 11 Pro, 12, 12 Mini, 13, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 15, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16E. Este último fue el segundo intento de la compañía estadounidense, después de las versiones mini, de hacerse con un lugar en el segmento entre las líneas premium y los equipos de gama media.

Con respecto a los iPhone mini, estos se comercializaban a un precio menor al de los modelos originales. Sin embargo, eso no fue suficiente para arrebatarle una cuota de mercado importante a otras marcas como Samsung. A pesar de contar con el procesador más reciente, el tamaño de su pantalla y batería lo condenaron a quedar relegado en el mercado.

Aun así, la empresa de la manzana mordida lo volvió a intentar este 2025 con el iPhone 16E. El equipo comparte chip con sus hermanos mayores y mantiene los estándares de tamaño y calidad de Apple. Lo que parecía una apuesta arriesgada, ha resultado en un rotundo éxito comercial con resultados históricos para la marca.

Apple en la cima por primera vez en la historia

Gracias al iPhone 16E, Apple lidera, por primera vez en su historia, las ventas de smartphones en el mundo. Ha superado en el primer trimestre de 2025 (enero a marzo) a otros gigantes del negocio como Samsung, segundo lugar, y Xiaomi, tercer lugar.

De acuerdo con las cifras de Counterpoint Research, la empresa fundada en Cupertino, Estados Unidos obtuvo el 19% de las ventas del mercado. Eso sí, la multinacional surcoreana, Samsung, la sigue muy de cerca con un 18%.

Mientras Apple consiguió aumentar sus ventas totales un 4%, Samsung experimentó una caída del 5%. Todo esto en comparación al mismo periodo de tiempo, enero a marzo, de 2024. Incluso, las ventas generales subieron un 3%.

¿A qué se deben estos resultados?

Los expertos apuntan a que el inusual calendario de lanzamiento del iPhone 16E contribuyó a que este dispositivo móvil se llevará la mayoría de las ventas. Además, fue justo antes de que se desatará la actual guerra comercial que tiene en vilo a la economía del mundo.

Por el lado de Xiaomi, su tercer lugar se explica gracias su crecimiento sostenido en el mercado. 12% en el primer trimestre de 2023, 13% en el primer trimestre de 2024 y 14% en el mismo periodo de tiempo de 2025. Una tarea difícil en medio de un negocio con más de 20 compañías en busca de su cuota de ventas.

Volviendo a Apple, los números verdes del iPhone 16E se anteponen, y con diferencia a los de la línea SE. Este tipo de modelos se lanzaban en marzo, pero nunca significaron un éxito comercial para la empresa fundada por Steve Jobs.

Apple vs. Samsung

Aunque el nuevo dispositivo de Apple ha sido cuestionado por su relación calidad-precio, lo cierto es que tiene una propuesta casi idéntica a la de Samsung con su línea Galaxy A. Poner a disposición de la gama media, funciones con inteligencia artificial.

Las regiones del mundo que más contribuyen al crecimiento de este negocio son China, India y América Latina. Muy diferente al comportamiento del mercado en Europa y Estados Unidos donde siguen prefiriendo los modelos estándar de ambas multinacionales.

Para concluir, el panorama actual demuestra a Vivo y OPPO como las marcas que mejores resultados muestran en India, Latinoamérica y Europa. Incluso, Huawei, HONOR y Motorola también crecieron en los segmentos internacionales.

No obstante, el futuro de la venta de smartphone en el mundo parece más incierto que nunca. Y a pesar de que los teléfonos celulares están entre las exenciones de los aranceles estadounidenses, la tensión se palpa en el aire.