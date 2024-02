El videojuego que busca ayudar a reducir la accidentalidad de motos en Colombia

15.5 fallecidos en las calles de Colombia por cada 100.000 habitantes son las cifras que hacen que Colombia tenga el peor índice de mortalidad vial entre otros 35 países de la región. Foto: Pixabay

Traffic Law Race Game es un videojuego basado en una carrera en el que el jugador con el mayor número de respuestas correctas sobre leyes de tránsito, resultará más cerca de la meta. Son cuatro carriles para cuatro usuarios que deberán tener muy frescos los conocimientos de sus clases de conducción para contestar 10 de las 70 preguntas que componen el cuestionario, construido a partir del Código Nacional de Tránsito.

Samuel David Rojas Valencia, magíster en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), es el creador del videojuego. Él sostiene que tanto en Colombia como en Latinoamérica, el 30% de los conductores de moto la utilizan como base de sus ingresos y no como medio de transporte, lo que convierte la accidentalidad de motocicletas en una tema que repercute en varias aristas, aparte de la seguridad en las calles.

“La funcionalidad del Traffic Law Race Game es básica, pero se pensó con esa intención; la idea no era hacer algo muy complejo ni muy largo, sino una herramienta que permitiera hacer el juego breve, efectivo, y que dijera lo que se tiene que decir. Nos dimos cuenta de que muchos de los motociclistas no tienen acceso fácil a internet, por esto la herramienta solo lo requiere una vez, para descargar el juego; sin embargo, el archivo no requiere conexión constante ni programas sofisticados, solo Office”, explicó el ingeniero.

El juego contiene interrogantes de selección múltiple, verdadero o falso y respuestas abiertas. Se probó en cinco grupos de 10 motociclistas cada uno. Las pruebas arrojaron que el 80% de los jugadores no conocían todas las normas puestas a prueba y que quienes obtenían los mejores puntajes eran las mujeres.

El título no solo intenta prevenir accidentes, sino también entender por qué se producen, que en la mayoría de los casos, según su creador, es por falta de conocimiento. “A muchas escuelas no les importa que la gente aprenda, y aunque el Gobierno está tomando medidas al respecto, la gente encuentra la forma de burlar el sistema y sacar la licencia legalmente”, manifestó.

Hasta el momento, el videojuego no ha sido compartido con el Ministerio de Transporte ni con la Secretaría de Movilidad de Medellín, pero sí ha sido llevado a algunos sectores de la industria automotriz y espera consolidarse como un agente determinante en la reducción de infracciones de tránsito que deriven en accidentes.

“Yo soy un apasionado por las motos y toda mi vida laboral ha estado relacionado con eso. Cuando estaba pensando en la tesis quería que tuviera un impacto social y que el tema me apasionara. Yo sufrí un accidente en moto, tuve una materia en la universidad que se llama “Juegos Gerenciales” y me encantan los videojuegos, entonces todo eso me inspiro para hacerlo”, manifestó Rojas Valencia en diálogo con El Espectador.

El magíster de la Universidad Nacional dijo que aunque no tuvo apoyo de instituciones de Gobierno, su investigación estuvo basada en documentos públicos de libre acceso como el Código Nacional de Transito y las cifras de accidentalidad vial en el Valle de Aburrá durante los últimos 10 años.

“Yo tengo cierta experiencia programando y el juego no demanda un gran software ni para jugarse ni para crearse. Mi tutor de tesis estuvo muy pendiente de que el juego cumpliera con la premisa de que fuera una herramienta muy práctica y funcional. No está montado en plataformas de aplicaciones y quienes lo juegan son personas cercanas a mí, por ende, no hay un registro digital”, concluyó.

Cifras de accidentalidad de motos en Colombia

Según un informe reciente del International Transport Forum del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2023 aumentaron un 19% los viajes diarios en motocicleta en Bogotá. Adicionalmente, el 40% de las personas fallecidas en siniestros viales eran motociclistas, y de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la capital son los que más exceden los limites de velocidad.

En el mismo año, fueron 593 muertes en Bogotá y más de 8.000 en todo el país, sin contar con el aumento en los últimos cinco años en la matrícula de motos. Algo que responde a una desmotivación de muchos ciudadanos por montarse al transporte público de las ciudades y preferir la motocicleta como una opción rápida y económica.

Otro factor que muchos tienen en cuenta para explicar estas cifras son las condiciones climáticas y físicas de muchas de las calles y carreteras de Colombia. Por último, también los elementos de protección tanto del vehiculo como de los conductores juegan un papel crucial para disminuir los accidentes, por ende, también las fatalidades sobre el asfalto colombiano.

