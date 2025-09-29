La empresa de videojuegos Electronic Arts negocia su venta por US$50.000 millones

Imagen de referencia. / PS5 Foto: PS5

Electronic Arts sopesa un acuerdo de venta con un grupo de inversores privados, entre los que se incluye el fondo soberano de Arabia Saudí, por $50.000 millones.

La compañía de desarrollo de videojuegos estadounidense es conocida por estar detrás de múltiples franquicias aclamadas por los jugadores como es el caso de EA Sports FC, Battlefield, Los Sims, Need for Speed, Star Wars o Mass Effect, entre otros.

En este sentido, a pesar de los títulos de éxito del gigante de los videojuegos, Electronic Arts está planteando aceptar su adquisición por parte de terceros, en un acuerdo de venta valorado en US$50.000 millones, según ha podido conocer The Wall Street Journal, quien ha tenido acceso a fuentes cercanas a la operación.

Concretamente, el grupo de inversores privados que está detrás de la oferta de compra, está liderado por la firma de capital Silver Lake, Affinity Partners y el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudí, que actualmente ya invierte en otras compañías del sector como Capcom o, incluso, Nintendo.

Así, tal y como ha compartido el medio citado, en caso de que el acuerdo se hiciese efectivo, se trataría de “una de las mayores compras apalancadas de la historia”. Es decir, una adquisición de empresa utilizando una gran cantidad de deuda para financiar la mayor parte de la operación. Sin embargo, por el momento, EA no ha firmado el acuerdo.

