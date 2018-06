Electronic Entertainment Exposition: el turno del terror en los videojuegos

Juliana Vargas / @Jvargasleal

La jornada de lanzamientos en Los Ángeles estuvo protagonizada también por un torneo de Fortnite y las novedades de “Pokemon Let’s Go Pikachu” y “Pokemon Let’s Go Eevee”.

Del 12 al 14 de junio, la industria de los videojuegos se concentra en Los Ángeles. Cada empresa está presentando las entregas que lanzarán en los próximos meses. El 13 de junio el turno fue para los videojuegos de terror, un torneo de Fortnite y uno que otro detalle de “Pokemon Let’s Go Pikachu” y “Pokemon Let’s Go Eevee”.

“The Sinking City”, un juego creado por Frogwares para Play Station 4, Xbox One y PC, será lanzado el 21 de marzo de 2019. Para quienes gusten del terror, este juego está basado en las obras literarias de H.P Lovecraft y el jugador encarna a un detective que tendrá el papel de descifrar los misterios Lovecraftianos que surgen de las profundidades de una ciudad hundida. Cómo no, seguramente haremos unas cuantas piscinas junto a Dagon y veremos cómo poco a poco los habitantes de la ciudad pierden su humanidad. Ah, y no nos olvidemos de la ominosa presencia de Cthulhu continuamente en nuestra nuca.

De las profundidades de la imaginación de Lovecraft, pasemos a la grandeza de Fortnite. Este miércoles hubo un torneo protagonizado por 50 de los nombres más importantes de la comunidad de juegos Fortnite y 50 conocidas celebridades que disfrutan el videojuego. Entre los participantes se encontraban Prince Royce, El Rubius, Nathan Kress, Arty y Acau. La puesta en escena del torneo fue un espectáculo gracias a la ambientación que se le dio. Asimismo, los jugadores deleitaron a los más de 1.700 millones de personas que siguieron el torneo por Twitch, Youtube y otras plataformas. Finalmente, el premio mayor se lo llevaron Ninja y Marsmello, quienes donarán 1.000.000 de dólares a la organización benéfica de su preferencia.

En cuanto a los juegos de Nintendo, hoy se revelaron más detalles de “Pokemon Let’s Go Pikachu” y “Pokemon Let’s Go Eeevee”. Gracias a un gameplay de más de 50 minutos de duración, se pudo observar que los pokémon salvajes se podrán ver en pantalla, por lo que el jugador ya no se encontrará aleatoriamente con alguno de ellos. Además, al enfrentarse a ellos, ya no habrá una batalla. En su lugar, el jugador deberá lanzar la pokéball y, dependiendo de cómo lo haga, el tiro será más o menos efectivo. De igual forma, la manera de lanzar la pokéball les otorgará experiencia a todos los pokémon del jugador. Así, todos subirán de nivel más rápido que en el “Pokemon Yellow” en el que está basado este remake.

Por otro lado, el sistema de batalla contra otros entrenadores no ha cambiado, pero al ganar contra ellos el jugador no sólo ganará dinero sino también pokéballs. Finalmente, dentro de los gimnasios, ahora habrá espectadores apoyando al jugador y se requerirá tener ciertos tipos de pokémon antes de enfrentarse al maestro del gimnasio.

Como se puede anticipar, estos juegos, más que remakes, son un aliento de renovación que necesitaba esta hermosa saga.

Ahora es el turno de la nostalgia. Después de 15 años vuelve “Grim Fandango”. Este fue un videojuego lanzado en 1998 y dirgido por Tim Schafer. En su momento, “Grim Fandango” fue ovacionado por su dirección y diseño, recibió varios premios y es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Ahora, lanzarán “Grim Fandango Remastered” para Play Station 4, Play Station vita, OS X y la plataforma Linux. Por tanto, podremos volver a disfrutar de este juego restaurado para una nueva generación, con sistema de luz avanzado, nuevo diseño y una banda sonora orquestal.

Y, como siempre, el final con el broche de oro. Esta vez le tocó el turno a la presentación de la compañía Bethesda. Lo primero que hay que anunciar es el regreso de “The Elder Scrolls VI”. Si bien aún no hay fecha de lanzamiento, ya existe un teaser oficial que muestra el mapa sobre el que se jugará. Así que pronto tendremos una nueva entrega de esta saga, ubicada en un mundo fantástico, abierto y con un gameplay impresionante que le da bastante libertad de jugabilidad al usuario.

Pero ya basta de horizontes esperanzadores y soles hermosos, que estamos en un mundo oscuro y lleno de horrores (y, si no, que lo diga Lovecraft). Bethesda también anunció una expansión gratis del juego “Prey”, en el que se tendrá el modo historia, nueva partida y modo supervivencia para esta pieza de terror shooter en primera persona. Adicionalmente, a partir de hoy estará disponible un nuevo DLC llamado “Mooncrash”, en el que los enemigos, los obstáculos y el botín, cambian cada vez que se juega. De los krakens de Lovecraft, volamos a la Luna, quien, más que una diosa digna de adoración, es una amante cruel. Cuanto más tiempo pasen allí, más difíciles se pondrán las cosas. Ya podrán escoger entre el fondo del mar lovecraftiano o el lejano espacio.

Por último, Bethesda anunció el videojuego “Doom Eternal”. Como si ya no tuviéramos suficiente dosis de horror por un día, ahora tendremos que lidiar con un apocalipsis infernal.