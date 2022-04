Musk puede comprar más acciones de Twitter tras rechazar puesto en el directorio

Elon Musk, fundador de SpaceX y director ejecutivo de Tesla Inc. Foto: Agencia Bloomberg

El multimillonario podría adquirir acciones adicionales ahora que no aceptó un puesto en el directorio de la compañía de redes sociales, según un documento regulatorio dado a conocer este lunes.

Desde que reveló que había adquirido una participación de poco más del 9 %, lo que lo convierte en el mayor accionista individual del gigante de las redes sociales, hubo especulaciones.

Ahora, al no unirse al directorio, Musk ya no está sujeto a un acuerdo para mantener su participación en no más del 14,9 %.

“Elon ha decidido no unirse a nuestro consejo de administración”, trinó Parag Agrawal. “La llegada de Elon al consejo de administración debía formalizarse el 9 de abril, pero Elon dio a conocer esta misma mañana que no se uniría al consejo”, explicó en un mensaje dirigido al personal de Twitter, que lo compartió en la plataforma.

De acuerdo con una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Musk no tiene “planes o intenciones actuales” de adquirir acciones adicionales, pero “se reserva el derecho de cambiar sus planes en cualquier momento” a la luz de la evaluación de varios factores, como el precio de las acciones y el “relativo atractivo de negocios alternativos y oportunidades de inversión”.

El anuncio también señala que Musk podría entablar conversaciones con el directorio sobre posibles combinaciones de negocios y alternativas estratégicas.

Y, en un giro que podría ser particular de uno de los usuarios más prolíficos de Twitter, el documento indica que Musk puede expresar sus puntos de vista al directorio “o al público a través de las redes sociales u otros canales”.

Antes de entrar al capital de la empresa, Musk ya era un usuario activo de la red social, en la que cuenta con 80,5 millones de seguidores y suele mezclar declaraciones incendiarias con comentarios caprichosos o de negocios.

Inicialmente, Musk precisó en el documento transmitido al regulador bursátil que su participación en Twitter sería “pasiva”, es decir que no planeaba influir en las grandes decisiones estratégicas.

Sin embargo, realizó un sondeo en su perfil para preguntar a los usuarios de Twitter si querían agregar una función para “modificar” los trinos luego de su publicación. Casi 4,4 millones de personas votaron y alrededor de 73 % dijeron que sí.

El sábado, Musk también se preguntó si la red social estaba “muriendo”, al mencionar cuentas poco activas a pesar de tener muchos seguidores, como la del cantante Justin Bieber.

