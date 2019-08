EMUI10: siete novedades que trae Huawei con su nueva capa de personalización

Diego Ojeda / @diegoojeda95.

EMUI para ‘Dummies’

Entendiendo que el término ‘EMUI’ puede ser desconocido para algunos de nuestros lectores, quisimos hacer una introducción para explicar qué es esta capa de personalización. De esta forma le quedará más claro entender cuáles son los cambios que experimentará en su teléfono, por si acaso tiene un Huawei o Honor, o si en el futuro planea comprar uno de ellos.

Empecemos por lo básico. Cada celular tiene un sistema operativo, la mayoría se podría encasillar en dos grupos: iOS y Android. El primero es el que corre en dispositivos de la marca iPhone; el segundo es más amplio, ya que su funcionamiento se encuentra presente en otras marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi, Huawei, Honor…

Ahora, si por ejemplo Samsung y Huawei tienen el mismo sistema operativo (Android) ¿por qué la experiencia de navegación en cada uno es diferente? la respuesta está en la capa de personalización. Por lo general cada marca de celulares tiene la suya. Para el caso de Samsung es One UI, la de Xiaomi es MiUI y, la de Huawei, es EMUI.

Muchos confunden capa de personalización con sistema operativo. Ambos son diferentes, para este caso EMUI actúa como una cobertura que va sobre Android, lo que permite que los usuarios tengan una experiencia diferente a la que tendrían con otras marcas. De allí el calificativo de 'capa'.

Lo nuevo de EMUI10

“En juego largo hay desquite”, ese pareciera ser el dicho que resume la actual situación de Huawei y Google. Tras varios meses de incertidumbre por el veto comercial impuesto por Donald Trump, la tecnológica china anunció hace algunas semanas la nueva capa de personalización que integrará a la actualización de Android, sistema operativo desarrollado por Google.

Ojo, aún no se ha publicado la versión oficial de EMUI10; por lo pronto anda por ahí la versión beta que han podido probar algunos periodistas e influenciadores. Se espera que el 8 de septiembre, según información publicada por Huawei en su perfil de la red social asiática Weibo, se libere la versión beta para todos los teléfonos P30 y P30 Pro. A finales del mismo mes sucederá con el Mate 20, Mate 20 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 y Honor Magic2. Aún no se conoce la fecha de publicación de la versión oficial.



A groso modo, quienes ahora tienen EMUI 9 y pasarán a EMUI10 no experimentarán tantos cambios en materia de funciones; lo significativo vendrá en diseño, una deuda por la que muchos usuarios le han pasado factura a Huawei durante años.

Adiós al botón de inicio

Huawei se une a la tendencia de eliminar el botón que da acceso al menú de aplicaciones para reemplazarlo con un gesto que hace lo mismo, pero con el plus de que libera espacio en la pantalla.

La persona tendrá que deslizar su dedo hacia arriba para que se despliegue el catálogo de aplicaciones. Si quiere volver a la pantalla de ‘Home’ tendrá que deslizar el dedo hacia abajo.

Los botones en la pantalla serán más realistas

Este es un cambio que puede resultar interesante, pero que por desgracia podría pasar desapercibido para la mayoría. Resulta que ahora los íconos de las aplicaciones tendrán un efecto que, al presionarlos, imitarán lo que sucede con un botón en el mundo real, es decir, bajarán y subirán.

¿Huawei se inspira en las revistas?

Otro de los cambios más evidentes es el que recibe el nombre de ‘Magazine Style’, un rediseño de la interfaz inspirado en cómo se muestra la información en las revistas.

Con EMUI10 los usuarios verán cómo los títulos de las aplicaciones, una vez abiertas, cobrarán un mayor protagonismo. Por ejemplo, si se abre la aplicación de ‘Teléfono’, esa palabra (teléfono) aparecerá en la parte superior con un tamaño y delineado mayor si se le compara a EMUI9. Este es un cambio ligero, pero que visualmente le da una apariencia muy agradable al teléfono.

Sumado a lo anterior, habrá una mejor redistribución del espacio. Pasa que muchas veces en las aplicaciones nativas del celular como ‘Contactos’ y ‘Configuraciones', entre otras, quedan espacios en blanco por falta de casillas por mostrar. Esto genera la sensación de que toda la información se amontona en la parte superior de la pantalla. Con EMUI10 la cosa cambiará gracias a una mejor distribución.

Modo Oscuro mejorado

El modo oscuro es una de las características que más están de moda en los últimos meses. Apple la implementará en la actualización de iOS 13, Android anunció que estará en Android10, Xiaomi ya la incluye en sus últimos teléfonos y EMUI, que la tiene desde su novena versión, anuncia una mejoría.

El uso del modo oscuro tiene varias ventajas, por un lado facilita el descanso visual en horas de la noche y, por el otro, ayuda a disminuir el consumo de la batería.

La mejora que implementa Huawei es que con EMUI10 el modo oscuro no invertirá los colores, es decir, lo que es blanco pasarlo a negro, sino que va más allá al incluir tonalidades de grises en esta paleta de colores.

Sobra decir que esto solo sucederá en las aplicaciones nativas del teléfono y en su pantalla de inicio y menú. Aplicaciones como Facebook, Whatsapp e Instagram no tendrá modo oscuro, la implementación de tal característica depende de sus desarrolladores y no de Huawei. No obstante ya hay algunas que la incorporan como Messenger y Twitter.

La transparencia llega a la barra de notificaciones

Al desplegar la barra de notificaciones los actuales usuarios de EMUI ven un panel blanco que contiene alertas y herramientas del teléfono como el modo avión, datos celulares y linterna, entre otras.

El nuevo diseño imitará al que ya se consigue en otros teléfonos, como los iPhone, al mostrarse como un banner transparente que se mezcla con los colores de la pantalla que tenga en su fondo.

La guerra contra los ángulos rectos

Por último, en materia de diseño, los íconos de aplicaciones y sus respectivas ventanas, se mostrarán esquinas más redondeadas a comparación de EMUI 9, algo que estéticamente podría darle puntos a esta actualización.

Mejoras en funcionalidad

Dejando a un lado lo estético, Huawei presenta noticias en materia de conectividad. Con EMUI10 los usuarios podrán conectarse fácilmente con dispositivos externos como computadores, televisores y parlantes inteligentes, entre otros.

“EMUI ha permitido la conexión entre múltiples dispositivos, así como entre distintas aplicaciones, y mejorará las experiencias en diferentes escenarios. De igual manera, el equipo de desarrollo de EMUI abre las puertas a la colaboración, para que más desarrolladores se unan a la creación de experiencias innovadoras”, comunicó Huawei.

En suma, Huawei promete que sus teléfonos podrán acoplarse mejor al ecosistema tecnológico que rodea a sus usuarios: pasar archivos de un celular a un computador será más sencillo, contestar una video llamada que llegue al teléfono desde el televisor no será complicado, entre otros escenarios.