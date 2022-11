En medio del caos en Twitter, el Ctrl+Z parece la mejor opción

Twitter Inc. suspendió el programa de suscripción de US$8 que lanzó a principios de esta semana para combatir el creciente problema de usuarios que suplantan a marcas importantes. Foto: Agencia Bloomberg

Los reversazos de Musk

Desde que el jefe de Tesla y SpaceX asumió las riendas de la compañía, hace dos semanas, la nueva era de Twitter pareciera medirse en días de perro: cada 24 horas parecieran 48 o 72 por la cantidad de noticias, cambios y tuits del propio Musk. Todo suma a una especie de vórtice de caos que no pinta nada bien para la red social, ni para los millones de usuarios que nada tienen que ver con bots, trolls o cuentas fantasmas.

Los cambios en la forma de etiquetar y distinguir las cuentas han estado en el centro del huracán que es Musk por estos días. Una de las principales modificaciones fue Twitter Blue, suscripción que, entre otras ventajas, daba a los usuarios la marca azul que antes solo conseguían las organizaciones y figuras públicas que habían sido verificadas previamente.

El multimillonario también introdujo una nueva etiqueta para cuentas de medios de comunicación reconocidos o gobiernos (gris, con el rótulo de “Oficial”), que eliminó pocas horas después.

Pero los cambios en Twitter por estos días duran poco. Twitter Blue duró solo dos días porque Musk detuvo este viernes el acceso y también recuperó la marca de “Oficial” para distinguir algunas cuentas frente a posibles impostores.

Parece que el plan le salió mal, por decirlo de alguna forma, pues se detectaron perfiles que ganaron gran notoriedad al suplantar a gente como el expresidente George W. Bush o la compañía bananera Chiquita.

O sea, el lanzamiento supuso una oleada de cuentas falsas. Una cuenta que se hacía pasar por Nintendo publicó una imagen de Super Mario levantando el dedo del medio y otra que suplantaba a la farmacéutica Eli Lilly & Co. tuiteó que la insulina ahora era gratuita (la empresa tuvo que emitir una disculpa). Incluso, una cuenta falsa de Tesla bromeó sobre el historial de seguridad del fabricante de automóviles.

La posibilidad de suscribirse a Twitter Blue desapareció hoy en Estados Unidos para los usuarios no verificados, aunque la compañía no ha hecho ningún anuncio. Y según un mensaje interno visto por la web tecnológica Platformer, la red social ha optado por paralizar el servicio y frenar el acceso a la verificación de pago. Una persona familiarizada con la medida que pidió no ser identificada dijo a Bloomberg que los suscriptores seguirán teniendo acceso a su cuenta.

¿Podrá Twitter mantener la seguridad?

La hemorragia de talento y el caos continúa: la compañía perdió a sus máximos responsables de privacidad, seguridad de la información y cumplimiento debido a la renuncia de las cabezas de estos tres departamentos, críticos para la operación segura de la plataforma. Todo esto sucedió en menos de 24 horas.

“He tomado la difícil decisión de abandonar Twitter”, tuiteó la jefa de seguridad Lea Kissner el jueves, un día después del caótico lanzamiento de las nuevas funciones introducidas por Elon Musk.

Con la salida de los expertos en estos temas, la capacidad de la empresa para mantener la seguridad y cumplir con las normas reglamentarias queda en duda. Vale recordar que actualmente Twitter está sujeto a un decreto de consentimiento por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) por incumplimientos de seguridad y privacidad, si incumple, podría recibir multas millonarias.

El reciente caos ya provocó una advertencia de la FTC: “Estamos siguiendo los recientes acontecimientos en Twitter con profunda preocupación (...) Ningún director general o empresa está por encima de la ley, y las empresas deben seguir nuestros decretos de consentimiento”. El comunicado de la autoridad estadounidense encargada de supervisar la seguridad de los consumidores hace referencia a los compromisos anteriores de la red social sobre obedecer las normas de privacidad de Estados Unidos.

Según información obtenida por The Verge, en un mensaje publicado en el Slack de Twitter un abogado del equipo de privacidad de la compañía señaló que la única prioridad de Musk con los usuarios de la red social es “cómo monetizarlos”. Además, dijo que escuchó a Alex Spiro, jefe de asuntos legales, decir que Musk está dispuesto a asumir riesgo en cuanto a la empresa y los usuarios porque “Elon pone cohetes en el espacio, no le tiene miedo a la FTC”.

De acuerdo con The Verge, el abogado y otro empleado que pidió no ser identificado señalan que el departamento legal de Musk les está pidiendo a los ingenieros autocertificar el cumplimiento de las reglas de la FTC y otras leyes de privacidad. De hecho, el empleado dijo que Twitter Blue no tuvo en cuenta la revisión normal de privacidad.

Por medio de un correo electrónico, Spiro dijo a los empleados que no serán responsables si la empresa viola el decreto de consentimiento de la FTC, pues toda la responsabilidad recae en la empresa.

Twitter mostró “cómo no despedir a la gente”

Musk, en su primer discurso a los empleados desde que adquirió la empresa por US$44.000 millones, dijo que la bancarrota era una posibilidad, según información recopilada por Bloomberg.

A la par de todo esto, la empresa comenzó a despedir, se estima, a la mitad de su fuerza laboral de 7.500 personas. La forma de hacerlo llevó a que la columnista de finanzas personales del Washington Post titulara “Elon Musk nos acaba de mostrar cómo no despedir a la gente”.

Poco después de que empezaran los despidos masivos, la compañía tuvo que llamar de nuevo a varios empleados (no hay un número certero, pero algunos reportes hablan de cientos) porque les había terminado su contrato por error o porque sus funciones resultaban críticas para mantener el funcionamiento de la plataforma.

En algún punto de toda la tormenta, Musk tuiteó: “Tengan en cuenta que Twitter hará muchas cosas tontas en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y cambiaremos lo que no”.

Por ahora, el futuro de Twitter es incierto.

