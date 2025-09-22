No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Encontrar a Dios en la App Store

Dios actúa de forma misteriosa, incluso a través de chatbots... o al menos eso es lo que parece pensar mucha gente.

Lauren Jackson | The New York Times
22 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
Encontrar a Dios en la App Store: Millones de personas recurren a los chatbots para recibir orientación divina.
Foto: NYT - NOLAN PELLETIER

En las aplicaciones religiosas, decenas de millones de personas les confiesan sus secretos a chatbots espirituales: sus pequeñas vanidades y sus preocupaciones más profundas, su tendencia a la glotonería y sus impulsos más oscuros. Entrenados con textos religiosos, los bots hacen las veces de sacerdotes, imanes o rabinos listos para ofrecer consuelo y orientación en todo momento. En algunas plataformas, incluso afirman que canalizan a Dios.

La industria de la “tecnología de la fe” está en pleno auge, impulsada por chatbots disponibles en...

Por Lauren Jackson | The New York Times

