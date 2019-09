“Es divertido dirigir el equipo global de diseño de Motorola”

Esta semana, durante la presentación del más reciente teléfono móvil de Motorola, el One Zoom, se anunció la presencia del jefe global de diseño de la marca estadounidense que desde 2014 fue comprada por la firma china Lenovo. Medios de comunicación y clientes de Latinoamérica esperaban que entre luces y música apareciera un personaje impactante a primera vista y quien salió a escena es un hombre pequeño, petiso dijeron aquí, pero que con conocimiento y autoridad convenció al exigente auditorio.

Se llama Rubén Castaño Turrini, nació en Bogotá hace 45 años, es hijo de un colombiano de Santuario (Risaralda) y de una italiana del pueblo de Vignola. Desde la época de la escuela le gustó desarmar electrodomésticos para ver cómo funcionaban. Estudió diseño y hoy completa 15 años a la vanguardia de la tecnología digital.

¿Cómo pasó de Colombia a Italia?

Estudié en la Universidad Javeriana y tenía un programa de prácticas en diferentes empresas. Teniendo mi madre italiana y pasaporte de esa nacionalidad se me facilitó aplicar y me aceptaron en la planta de Philips, muy cerca a Milán. Era un plan de seis meses, pero les gustó el trabajo que estaba haciendo para mejorar una línea de lavadoras, me ofrecieron quedarme y me dieron la posibilidad de seguir estudiando. Así me acabé de formar en el Instituto Europeo de Diseño de Milán y trabajé diez años en Philips.

¿Qué hacía?

Diseñaba electrodomésticos. Eran una escala y un mercado completamente diferentes, pero los principios básicos eran similares, así como el objetivo de satisfacer las necesidades del consumidor. Por eso Motorola me contactó en 2005. Estaban buscando expandir su equipo en la sede central de Chicago. Me mudé hacia allá y me tomó un tiempo adaptarme a la nueva escala, a las nuevas problemáticas de los equipos celulares, pero la base siempre es la misma y ahí comencé todo este proceso.

Luego lo mandan a Asia. ¿Por qué?

Porque era justo la época de la expansión del mercado allí y tuve la oportunidad de ir cinco años a China, del 2008 a finales del 2013. Era un momento ideal para aprender.

Y luego lo mandan a expandir el mercado latinoamericano.

Exactamente. Fui dos años a Brasil, porque parte de la estrategia de nuestra empresa era desarrollar y ubicar más equipos de diseño de hardware y software en el mercado latinoamericano, que es muy importante para nosotros. Así que allí establecí un equipo nuevo, logramos que el mercado creciera y ya me llamaron de vuelta a Chicago para tomar el liderazgo del equipo global.

¿Es muy diferente pensar en teléfonos que en lavadoras?

No. Los principios de diseño son bastante universales en cuanto a enfoque con el consumidor, tendencias de diseño e integración de tecnología.

¿En qué se inspirapara diseñar teléfonos?

Son varios factores, pero principalmente consultamos lo que quiere representar la marca como la base de nuestro proceso. Los valores de Motorola debemos transformarlos de palabras a elementos físicos y digitales que se vuelvan pruebas tangibles para un consumidor.

Más allá de la tecnología, ¿qué toma como referencia?

Desde mis años en Milán, tendencias de moda, de arte. Justo ayer visité aquí en Buenos Aires la exposición sobre la obra artística figurativa de Julio Le Parc. Ese tipo de experiencias me traen ideas para incorporar acabados, materiales: cómo jugar con la luz, con la profundidad, los reflejos del vidrio y el cristal. Así que la inspiración viene de muchas partes. Lo importante es amar lo que se hace, estar siempre pensando en qué reacción tengo cuando veo algo diferente y cómo puedo aplicar eso en el diseño de nuestros productos.

¿En qué está inspirado el modelo One Zoom?

En traer tecnología de alta calidad a un segmento exigente. Lo que lo hace especial es tener un sistema de cámaras cuádruple, que le van a permitir al usuario la máxima flexibilidad para obtener los mejores resultados en diferentes tipos de fotografía, excelentes sensores para imágenes nocturnas, un sensor de imagen óptico para todas las posibilidades de zoom, un sensor gran angular que captura cuatro veces más los elementos de una escena y todo complementado por un nuevo sensor de profundidad de campo.

¿Cómo llegó al diseño a nivel de colores y formas?

El diseño es el resultado de la integración óptima de la tecnología, los acabados y materiales. En este caso es una propuesta de cambio radical de la línea One, porque no buscaba ser repetitivo sino avanzar e innovar, por ejemplo en calidad de pantalla y durabilidad extraordinaria de la batería. Ya la cuestión de colores y acabados es fruto de un proceso de investigación que hacemos con los mismos consumidores. Solo para nuestra paleta de colores 2019-2020 hablamos con 500 consumidores en nuestros mercados claves. Les propusimos 80 combinaciones de colores y materiales y de ahí sacamos nuestras conclusiones, que son 20. Colores para segmento juvenil, clásico y sofisticado. Les sumamos tendencias de moda y después creamos un balance.

¿Cómo incorpora ese factor humano al proceso utilitario?

El personaje clave aquí es la persona que vemos todos los días tratando de documentar todo lo que hace y que venía teniendo una experiencia no satisfactoria, por factores como la falta de nitidez de las fotografías.

¿Quiénes integran su equipo de trabajo?

Son dos grupos: el equipo que hace el diseño físico del producto y el que se dedica al diseño digital de la experiencia Motorola. Estos equipos se complementan con la investigación que hacemos del consumidor y completa el proceso de desarrollo de un producto. Hay un equipo de prototipación, porque para un equipo de diseño tener algo físico en la mano, una representación de lo que estamos tratando de crear y comunicar, es indispensable. Tenemos también un equipo de ingeniería especializado en el desarrollo de nuevos materiales y acabados, ingenieros con mentalidad creativa, que no tienen miedo a romper las barreras para hacer cosas diferentes y a un precio más económico.

¿De cuánta gente hablamos?

Mi equipo global en este momento es de 95 personas, distribuidas entre Chicago, Latinoamérica y Asia.

¿Y cómo crear tecnología de punta a bajos precios?

Siempre le digo a mi equipo que es divertido hacer innovación con tecnología nueva, con materiales que ni siquiera se han probado en el resto del mundo, pero es más difícil encontrar el balance perfecto para desarrollar acabados y mantenerse en el segmento de precio. Eso requiere mucho trabajo de equipo.

¿Cómo evalúa el mercado latinoamericano?

Es bastante importante para nuestra empresa. Me encanta porque es donde siento más la fuerza de la marca, con consumidores que se quieren comunicar con nosotros, personas que son fanáticas. La interacción con ellos genera un mercado dinámico que enriquece nuestro proceso creativo.

¿Y Colombia?

Colombia está creciendo bastante para nosotros. Sé que Brasil, México y Argentina son fuertes, pero Colombia está ahí y no me sorprendería que en un futuro nuestros lanzamientos también sean allá. El lunes estuve de visita en Bogotá para reunirme con el equipo interno y clientes especiales, hablándoles de estos nuevos equipos. Tengo que comunicarles la historia del diseño del producto y asegurarme de que ellos van a hacer lo mismo a la hora de presentárselo al consumidor final.

¿Cómo se ve de aquí a diez años como diseñador?

Me encanta lo que hago. Este es un momento muy importante para la marca, vamos a seguir innovando y no pienso irme a ninguna parte distinta a Motorola.

¿Ha vuelto a Santuario, el pueblo de su papá?

No, desafortunadamente, pero me gustaría.

* Periodista invitado por Motorola.

