¿Es malo bajar los tacos de la luz para ahorrar energía?

El tablero eléctrico está diseñado para proteger la instalación y cortar la corriente en caso de falla o mantenimiento. Foto: Pexels

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Cuando llega la factura de la luz o se acerca un viaje, muchas personas piensan en bajar los tacos del tablero para dejar parte de la casa sin corriente.

La lógica parece sencilla. Si no hay energía, no hay consumo. Pero en la práctica el asunto requiere más cuidado.

Si bien bajar los tacos sí puede recortar gasto en algunos casos, no es la forma más recomendable para ahorrar de manera habitual y tampoco debería hacerse sin pensar en los equipos que quedan conectados.

No es la mejor estrategia

Muchos aparatos siguen consumiendo electricidad aunque parezcan apagados. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), ese consumo en espera puede representar entre el 5 % y el 10 % del consumo energético residencial.

Por eso recomienda medidas como usar regletas con interruptor, desconectar equipos que no necesitan seguir enchufados y elegir productos más eficientes.

En ese contexto, bajar un taco sí puede reducir el gasto si deja sin alimentación televisores, consolas, cargadores, computadores o pequeños electrodomésticos que seguían consumiendo en modo de espera.

El ahorro existe, pero no porque el tablero esté diseñado para ahorrar, sino porque deja de alimentar aparatos que seguían tomando energía.

No es una herramienta de ahorro

Ahí está la diferencia importante. De acuerdo con la Electrical Safety Foundation International, el panel eléctrico es el punto central de distribución de la electricidad de la vivienda y sus disyuntores o tacos están diseñados para interrumpir la corriente cuando hay una falla y para proteger los circuitos frente a sobrecargas, sobrecalentamiento y posibles incendios.

Entonces, lo que conviene evitar es tratar el tablero como si fuera el interruptor cotidiano de la casa para manejar el consumo. Su función principal es la seguridad del sistema eléctrico.

¿Qué puede pasar con los electrodomésticos?

Cortar la corriente de golpe puede alterar el funcionamiento de algunos aparatos, sobre todo de aquellos que trabajan por ciclos o que deben mantenerse encendidos durante largos periodos, como neveras, congeladores, lavadoras, secadoras, hornos o sistemas de vigilancia.

Además, cuando vuelve la energía, algunos equipos pueden enfrentar un reinicio brusco o una demanda eléctrica repentina. Eaton advierte que los aparatos y equipos electrónicos pueden verse afectados por sobretensiones, picos de voltaje, ruido en la línea, caídas de voltaje, sobrevoltajes y apagones. También explica que estos eventos pueden causar daños inmediatos o acumulativos, afectar el rendimiento de los equipos y acortar su vida útil.

La forma más razonable de ahorrar

Si el objetivo es reducir el consumo sin complicar el funcionamiento de la casa, el camino más directo sigue siendo desconectar aparatos que quedan en modo de espera, usar regletas con interruptor, apagar equipos que no se usan y mejorar la eficiencia de los electrodomésticos.

Es decir, para bajar el consumo de manera más efectiva, lo más útil sigue siendo atacar el gasto en espera y usar medidas de eficiencia más directas.

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