¿Es malo cargar el celular en el carro? Razones por las que no se recomienda

Lo primero que hay que decir acerca de cargar el dispositivo móvil en el carro es que no es inherentemente malo. Aun así, no es recomendable repetir esta acción varias veces. Esta fuente de energía siempre debe tomarse como una opción de emergencia o como último recurso; sea porque es la única forma de mantener el celular encendido o para aumentar parcialmente el porcentaje de batería.

Esto debe ser así porque al largo plazo tomar los puertos de carga del carro como fuente principal de energía puede dañar con el tiempo la batería del smartphone. Primero, porque al suprimir el adaptador o ‘marranito’ el flujo de la energía queda en manos del carro y este es variable dependiendo del tipo de vehículo, año de fabricación, marca y otras características que se relacionan con la potencia y watts (W).

A la larga esto es perjudicial para la salud de la batería interna del celular debido a que los puertos USB integrados en los autos suelen proporcionar una corriente baja. Esto provoca que una carga normal tome más tiempo de lo normal y la energía sea ineficiente y lenta. En ese orden de ideas, será necesario mantener el teléfono conectado por más tiempo, lo que luego de varias sesiones genera estrés térmico.

Y segundo, el calor excesivo que se puede experimentar al interior de un carro en condiciones particulares daña la batería del dispositivo exponiéndolo a situaciones para las que no está hecho. Es por eso que siempre se recomienda nunca dejar al sol un celular o mantenerlo al aire libre en lugares calurosos. Estas temperaturas bajan el porcentaje de autonomía de una batería haciéndola menos eficiente y durable.

¿Qué hago si es necesario cargar el celular en el carro?

Finalmente, si es necesario carga el celular en el carro, primero asegúrese que no tenga otras opciones y si sigue siendo así siga estas recomendaciones.