Esta es la nueva versión de la Legion Go que espera competir con la Steam Deck

La Lenovo Legion Go es una consola portátil que compite en el mismo segmento de la Steam Deck, la Nintendo Switch y otros sistemas. Foto: Xataka

Lenovo es una compañía de origen chino fundada el 1° de noviembre de 1984 en Pekín. En 2022 tuvo ingresos por más de US $71.000 millones gracias a sus ventas de computadores de escritorio, portátiles, tablets, teléfonos móviles, software electrónico, accesorios y más recientemente, consolas de videojuegos.

La Lenovo Legion Go es una consola portátil estrenada el 31 de octubre de 2023. Hace parte del mismo segmento de mercado de la exitosa Nintendo Switch, la tercera plataforma más vendida de la historia, la ROG Ally de Asus y la Steam Deck. En Colombia, la Legion Go tiene un precio aproximado de $3.500.000 y hasta la fecha no se conoce el número de unidades comercializadas.

Tiene una pantalla de casi nueve pulgadas táctil con 2.560 x 1.600 megapixeles de resolución. Se vende con un disco duro de 512 GB o 1 TB, ya que está pensada solo para juegos digitales. Al igual que ocurre con la portátil de Nintendo, los mandos a cada lado del monitor son desmontables. El control izquierdo está equipado de un joystick, un pad y un par de botones más. El derecho monta otro joystick y cuatro botones independientes en forma de diamante.

Incluye una lámina para poder apoyar la consola en la mesa y por si el almacenamiento interno no fuera suficiente, ofrece la posibilidad de ampliarlo por medio de una ranura de memoria micro-SD. Por último, el precio de venta incluye tres meses del servicio por suscripción de Microsoft, Xbox Game Pass. Sin embargo, la empresa china sacará al mercado este 2024 una nueva versión del sistema.

Nuevo modelo de la Lenovo Legion Go

La multinacional asiática define esta plataforma como un PC gamer portátil, debido a que viene incluido el Windows 11, la última actualización de este sistema operativo, lo que le da una potencia poco común para una máquina de bolsillo. Además, destaca en las estanterías del mundo por ser el sistema portátil más costoso del mercado.

Fundamentado en estas dos razones, Lenovo prepara y fabrica una nueva versión de la Legion Go con menos potencia técnica, más pequeña y de un valor menor a la actual. Según Jez Corden, del portal Windows Central, la Legion Go Lite, el nombre de la nueva propuesta de Lenovo, llegará al negocio de las consolas portátiles para ser una verdadera alternativa a la Steam Deck.

Otro de los cambios físicos que se esperan en esta nueva plataforma es que los mandos ya no sean extraíbles y se mantengan adheridos a la pantalla, muy parecido a lo que ocurre con la Nintendo Switch Lite que es completamente portátil. Esto en busca de bajar los costes de producción y hacerlo un producto que se venda en el exterior, tan bien como se vende en Asia.

Novedades del nuevo modelo de la Lenovo Legion Go

Durante el Lenovo Innovate de 2024, presentado en Bangkok, la capital de Tailandia, también se pudo saber que la compañía prepara una nueva versión que en lugar de sacrificar algunas especificaciones técnicas en pro de hacer su precio competitivo, brindará una pantalla Oled en lugar de la LSD de la consola actual. Además de aumentar la resolución y solucionar algunos problemas de visualización con títulos gráficamente muy exigentes.

Habrá que esperar como avanza el 2024 y si Lenovo no solo apunta a la Legion Go Lite, sino también a una versión más equipada que la actual llamada Legion Go 2. Esta estrategia de mercado es similar a la hecha por Nintendo con su sistema Switch con su modelo estándar en 2017, su versión low-cost de 2019 y la consola más equipada en 2021, llamada Nintendo Switch Oled.

Tampoco hay que perder de vista que Lenovo es apoyado por Microsoft Gaming, pero esta empresa puede estrenar su propio sistema portátil antes de que termine el curso actual. En caso de ser así, será la primera plataforma portátil de Xbox en la historia y, a diferencia de la línea Legion Go de Lenovo, esta apuntaría más a los jugadores de celular que a los gamers de computador.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.