Estas son las nuevas tablets de Lenovo pensadas para estudiar, crear y jugar

“Una tablet exhibida no le da mucha información al consumidor promedio del poder que tiene. Entonces entendimos que teníamos que mostrar, desde la experiencia, de lo que era capaz cada uno de estos nuevos productos”, fue lo que le dijo a El Espectador Patricia Prieto, gerente de mercadeo para Lenovo Colombia.

La empresa china presentó en Bogotá, y para todo el mercado latinoamericano, su nueva serie de tablets que responden a tres segmentos muy marcados en el negocio. Primero, el de los estudiantes, cada vez más acostumbrados a los entornos tecnológicos que a los tradicionales cuadernos y libros de papel.

Segundo, el de los creadores de contenido que cada vez demandan más portabilidad y durabilidad para editar sus videos en una sala de abordaje. Y tercero, la lucrativa industria de los videojuegos, con una tablet de su línea Legion, la misma de su consola portátil, Lenovo Legion GO, que compite por un lugar en el mercado del juego en dispositivos portátiles.

“Estos tres segmentos están muy bien marcados porque el usuario debe entender para qué le puede servir cada una de estas tablets. Por eso, dos de los tres dispositivos aquí presentados incluyen en su caja un accesorio que complementa y mejora su experiencia”, añadió Patricia Prieto.

¿Qué traen las nuevas tablets de Lenovo?

Tres nuevas tablets de Lenovo llegan al mercado con la promesa de transformar la manera de estudiar, crear y jugar. Se trata de la Idea Tab Pro, la Yoga Tab Plus y la Legion Tab, las dos primeras con funciones que integran IA para estudiar y crear contenido.

Como parte de su anuncio, Lenovo presentó también “Tiempos Modernos”, la primera serie digital producida por la marca en Colombia para el mercado latinoamericano. Producto audiovisual que muestra las capacidades de cada una de las nuevas tablets en situaciones cotidianas de estos tres grupos de consumidores.

Lenovo Idea Tab Pro

Comenzando por la Lenovo Idea Tab Pro, esta integra un procesador MediaTek Dimensity 8300, el cual mejora el rendimiento de la generación anterior en un 60%. Posee una pantalla de 3K de resolución, 12,7 pulgadas de tamaño y 144 Hz de tasa de refresco.

En cuanto al componente sonoro, tiene tecnología Quad JBL con Dolby Atmos que ofrece una experiencia inmersiva para clases, presentaciones o entretenimiento. Además, su batería de 10.000 mAh es ideal para largas jornadas de estudio en casa o en la universidad.

Funciones de IA como Circle to Search de Google y el asistente Gemini facilitan la investigación y optimizan tareas académicas y profesionales. Incluso, esta Tablet viene en su caja con un par de audífonos Moto Buds, con sonido envolvente.

Lenovo Yoga Tab Plus

Pensada para creadores de contenido o cualquier otro tipo de público que planee, grabe y edite contenido para redes sociales, la nueva Yoga Tab Plus también integra herramientas con inteligencia artificial como Lenovo AI Note y AI Transcript, que facilitan la transcripción de voz y la organización de proyectos.

Su procesador Snapdragon 8 Gen 3, de gran poder, es capaz de reproducir nativamente modelos de lenguaje avanzados. Adicionalmente, la pantalla PureSight Pro 3K de 12,7 pulgadas, con antirreflejos y frecuencia de actualización de 144 Hz, se combina con su sistema de sonido Harman Kardon.

Respecto a los accesorios, incluye el Lenovo Tab Pen Pro, un lápiz óptico, y un teclado dos en uno que permite crear y trabajar con un mismo dispositivo. Además, teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas, es el mejor producto de esta lista.

Lenovo Legion Tab

Finalmente, la Legion Tab, perteneciente a la línea de Gaming de la compañía, entra a competir en el segmento de los celulares gamer con su procesador Snapdragon 8 Gen 3, el mismo de la Lenovo Yoga Tab Plus. El cual complementa con su pantalla de 8,8 pulgadas.

Además, brinda una resolución de 2.5K y una tasa de refresco de 165 Hz. Sus altavoces estéreo poseen retroalimentación háptica, muy util en videojuegos competitivos. Incluso, su sistema de refrigeración ColdFront mantiene un rendimiento estable durante sesiones intensas.

Por último, su tecnología wifi 7 y Bluetooth 5.4 le permite ser compatible con otros dispositivos y accesorios del ecosistema Lenovo. Lo que puede ayudar al jugador a crear un entorno de juego completo y portátil, sea jugando con controles táctiles o con un mando de consola.