Estos son los estrenos en junio de Xbox Game Pass y PlayStation Plus

Tour de France 2024 llega a Xbox Game Pass y Cricket 24 se estrena en PlayStation Plus. Foto: El Espectador

Con el inicio del sexto mes de 2024, se renuevan los servicios por suscripción de dos de las compañías de los videojuegos más grandes de la historia: Microsoft y Sony. Estas membresías, que ofrecen cientos de títulos a jugadores de octava y novena generación por un cargo fijo mensual, han significado un ingreso significativo en las arcas de Xbox y PlayStation.

Cada mes, cada una agrega y elimina juegos de su catálogo para hacerlo cada vez más atractivo y atraer más clientes. Otros de los servicios ofrecidos son las partidas online, descuentos exclusivos y la oportunidad de probar entregas en su versión beta o desde el primer día de lanzamiento. Xbox Game Pass y PlayStation Plus tienen tres planes diferentes y estas son las novedades de cara a junio de 2024.

Estrenos de Xbox Game Pass en junio de 2024

Firework espera que los gamers se sumerjan a partir del 4 de junio en un crimen que parecía caso cerrado.

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends también llegará el 4 de junio para los amantes de administrar su propio restaurante.

Tour de France 2024 hará parte de los juegos que llegarán al catálogo de pago de Xbox Game Pass el 6 de junio. Con el fin del Giro de Italia, es un juego predilecto para todos los fanáticos del mejor ciclismo del mundo.

Still Wakes The Deep será una historia catastrófica disponible para todos los clientes del servicio de Xbox, a partir del 18 de junio.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que The Bookwalker: Thief of Tales, Rune Factory 4 Special, Bramble: The Mountain King, High of Life y Spacelines from the Farm Out saldrán del repertorio a partir del 15 de junio y los usuarios de Xbox One y Xbox Series X|S no podrán disfrutarlos.

Estrenos de PlayStation Plus en junio de 2024

Bob Esponja: The Cosmic Shake hará parte del catálogo de PlayStation 4 y PlayStation 5 hasta el 2 de julio para todos los amantes de la esponja más famosa del mundo.

AEW Fight Forever es un título de lucha libre al mejor estilo de los salones de juego que estará disponible hasta el próximo 2 de julio de 2024.

Streets of Rage 4 es un juego con animaciones dibujadas a mano que promete horas de diversión para todos los clientes de PlayStation durante este mes de junio.

Cricket 24 es el simulador de uno de los deportes más populares en Inglaterra e India y llegará el 5 de junio a la membresía de Sony Entertainment Interactive.

Grand Theft Auto: San Andreas, The Definitive Edition aterrizará a partir del 7 de junio en remplazo de uno de sus compañeros de franquicia.

Lo anterior debido a que Grand Theft Auto (GTA) V, uno de los videojuegos más vendidos en la historia de la industria, abandonará el catálogo de PlayStation a partir del 13 de junio. Junto a esta entrega también se marchan MotoGP 23, Brothers: A Tale of Two Sons, DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, Dodgeball Academia, Indivisible, Monster Jam Steel Titans, The Talos Principle: Deluxe Edition, The Wild at Heart, Unturned y Baja: Edge of Control HD.