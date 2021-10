El informe de que Facebook Inc. planea cambiar su nombre corporativo provocó una oleada de especulaciones en internet a medida que los seguidores de la industria se apresuraron a registrar sus conjeturas.

Las sugerencias en Twitter incluyeron algunas simples como “FB” y un regreso a “The Facebook”. The Verge, que informó el plan el martes, dijo que el nuevo nombre podría tener algo que ver con “Horizon”, relacionado a una plataforma de realidad virtual que la empresa ha estado desarrollando.

Eso sería un guiño a la ambición del director ejecutivo, Mark Zuckerberg, de que Facebook termine siendo más conocido por su metaverso —refiriéndose a la propuesta de moda de que la próxima evolución en la conectividad en línea serán personas que vivan, trabajen e interactúen en un mundo virtual inmersivo— que por su red social.

Puede leer: Facebook pagará US$14,3 millones tras demanda de EE.UU. por discriminación laboral

“Meta” es otro aspirante presentado, entre otros, por Samidh Chakrabarti, antiguo jefe de integridad cívica de la empresa. La dirección web meta.com actualmente redirige a meta.org, el sitio de una herramienta de descubrimiento de investigación biomédica desarrollada bajo la dirección de Chan Zuckerberg Initiative, cofundada por el director ejecutivo de Facebook. Esto sugiere que Zuckerberg tiene una ventaja sobre cualquier otro contendiente que busque asegurar el nombre definitivo para una empresa de metaverso.

El objetivo del cambio de nombre sería reposicionar a Facebook como una empresa de metaverso, dijo The Verge, y es probable que las aplicaciones y servicios más importantes, como Facebook, Instagram y WhatsApp, mantengan su marca bajo una nueva estructura matriz no muy diferente a la practicada por Google y su matriz. Alphabet Inc. Facebook se negó a comentar sobre el informe.

Varios factores respaldan la idea de Meta: las empresas de Silicon Valley favorecen los nombres de dominio breves como una marca de prestigio, y Alphabet llama a abc.xyz hogar. Cualquier empresa que se llame Meta también podría reclamar el término “metaverso” como propio en lugar del descriptor genérico que es actualmente.

En 2017, Chan Zuckerberg Initiative adquirió una empresa llamada Meta que desarrolló tecnología de inteligencia artificial para la búsqueda de artículos científicos. Actualmente reside en meta.org. Otra startup de realidad aumentada con el mismo nombre fue vendida en 2019 a un comprador llamado Meta View, que planeaba desarrollar un auricular de realidad aumentada. Su sitio web es metavision.com.

Facebook planea anunciar un cambio de nombre el 28 de octubre, informó The Verge.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.