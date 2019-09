Facebook Dating, la aplicación de citas, se vinculará con Instagram

Este viernes, 6 de septiembre, Facebook Inc. anunció que a finales de este año los usuarios de la aplicación de citas Facebook Dating podrán vincular a su perfil sus fotos e historias de Instagram para mostrarse más “auténticamente”.

“Con este formato, queremos ayudar a que las personas se expresen de diferentes maneras, y no sólo a través de un perfil estático. Esta funcionalidad permitirá mostrar el lado más auténtico de cada persona y ayudará a conocer mejor a alguien”, señaló Facebook Inc, propietaria de Facebook Dating, en un comunicado.

Los usuarios de la aplicación de Facebook Dating, en español Facebook Parejas, también podrán crear una lista con máximo nueve de sus seguidores de Instagram con quienes quisieran tener una cita. Si la otra persona también los añade a su lista de interesados, el sistema les dirá que existe atracción mutua.

Pero si la persona etiquetada como interés amoroso no está en Facebook Dating, no crea una lista de usuarios en quienes esté interesada, o el interés no es recíproco, nadie sabrá que su nombre fue agregado a una lista.

Esta opción de crear listas con los seguidores de Instagram empezará a funcionar hoy. La misma herramienta ya estaba funcionando con los amigos de Facebook.

En Colombia, Facebook Dating fue lanzado en septiembre de 2018. Además, está disponible en 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Singapur, Colombia, Ecuador, Filipinas, Guyana, Laos, Malasia, México, Paraguay, Perú, Surinam, Tailandia, Uruguay y Vietnam. Este viernes llegó a Estados Unidos y estará disponible en Europa a principios de 2020.

